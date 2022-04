Auf den Spuren der Bären Stand: 05.04.2022 11:15 Uhr Im Bärenwald Müritz am Plauer See leben Braunbären in einer natürlichen Landschaft. Besucher können die mächtigen Tiere beobachten und vieles über sie erfahren.

Am südlichen Ende Plauer Sees liegt der Bärenwald Müritz, ein Projekt der Tierschutzstiftung "Vier Pfoten". Ihr Ziel ist es, Bären, die in Gefangenschaft gelebt haben, möglichst artgerechte Lebensbedingungen zu ermöglichen. Sie sollen sich im Bärenwald entsprechend ihren natürlichen Instinkten verhalten können.

Naturnaher Lebensraum für 14 Tiere

Zurzeit leben im Park 14 Braunbären auf einer rund 16 Hektar großen Fläche mit Mischwald, Lichtungen, Wiesen, Hängen sowie einem natürlichen Bach. Auf einer Wanderung können Besucher die Braunbären und ihr Verhalten beobachten. Ein knapp 200 Meter langer "Naturentdeckerpfad" führt zurück in die Zeit, als Bären in europäischen Wäldern noch weit verbreitet waren. An interaktiven Stationen erfahren Besucher vieles über die Eigenarten von Bären und ihre Ausrottung in heimischen Wäldern.

Auf der Suche nach Futter

Bärenwald Müritz Am Bärenwald 1

17209 Stuer

Tel. (039924) 791 18



Hunde dürfen an der Leine in den Park.

aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Tierparks

2011 wurde das 2006 eröffnete und zunächst etwa acht Hektar große Areal erweitert. Die Bären streifen als Einzelgänger durch das Gelände des Bärenwaldes, immer auf der Suche nach Nahrung. Tierpfleger verstecken ihr Futter an unterschiedlichen Plätzen, um die Bären zu beschäftigten. In einem Empfangsgebäude gibt es Spielmöglichkeiten für Kinder, eine Bären-Bibliothek und eine Aussichtsplattform. Der Bärenwald Müritz ist ganzjährig geöffnet.

