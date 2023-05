Wisentgehege Springe: Zu Besuch bei den sanften Riesen Stand: 19.05.2023 10:16 Uhr In dem weitläufigen Gehege in Springe leben den mächtigen Urrindern auch zahlreiche andere Wildtiere. Nicht verpassen sollten Besucher die spannenden Greifvogel-Vorführungen.

Anders als der Name vermuten lässt, ist das Wisentgehege Springe nicht nur die Heimat der großen Wildrinder. In dem Wildpark zwischen Hannover und Hameln leben rund 100 Arten, darunter Wölfe und Elche, Biber, Luchse, Braunbären, Urwildpferde, Wildschweine und zahlreiche Vögel. Für Abwechslung ist also gesorgt.

Der Wildpark hat eine lange Geschichte: 1928 wurde das Gehege als Schutzgebiet angelegt, um den Wisent - Europas größtes Säugetier - vor dem Aussterben zu retten. Das ist gelungen. Inzwischen kamen in Springe mehr als 350 Wisente zur Welt. Heute führt ein sechs Kilometer langer Rundweg durch das waldreiche, knapp einen Quadratkilometer große Gelände, zu dem auch eine große Freiflugvoliere gehört.

Braunbären, Wölfe und Rentiere

Von einem Turm können Besucher Bären und Wölfe beobachten, die sich ein Gehege teilen. Außerdem beherbergt der Park zwei weitere Rudel - Timberwölfe sowie weiße Polarwölfe. Beide Rudel wurden im Rahmen eines Projektes per Hand aufgezogen.

Wolfsexperte Matthias Vogelsang und seine Frau, die mit den Tieren in der Anlage leben, berichten zweimal täglich (jeweils 11.45 und 14.45 Uhr) außer montags über die Aufzucht der Wölfe, ihre Entwicklung und den Umgang mit den Tieren. Dabei haben Besucher die einmalige Gelegenheit, den Wölfen nahe zu kommen. Spezialveranstaltungen wie Wolfsabende ergänzen das Angebot.

Spannende Vorführungen mit Greifvögeln

Eine weitere Attraktion ist der Falkenhof. Dort leben rund 60 Greifvögel und Eulen. Bei Vorführungen (März bis Mitte November täglich außer montags 11 und 14 Uhr) zeigen Adler, Falke, Bussard und Co ihre Flugkünste. Die Falkner stellen die Tiere vor und informieren ausführlich darüber, wie sie jagen und leben.

Fast täglich öffentliche Fütterungen

Eine gute Gelegenheit, speziell scheue Tiere aus der Nähe zu beobachten, bieten die öffentlichen Fütterungen. Sie finden während der Saison in der Regel zweimal täglich statt, die genauen Zeiten sind am Eingang angeschlagen. Von April bis Oktober lädt der Förderverein des Wisentgeheges zudem jeden Sonntag um 9.30 Uhr zu einer Führung ein. Sie dauert etwa anderthalb Stunden und ist im Eintrittspreis enthalten.

Das Wisentgehege ist Teil des früheren königlichen Jagdgebietes Sauparks im Höhenzug Deister. Ein Besuch des Geheges lässt sich gut mit einem Waldspaziergang durch den frei zugänglichen Saupark kombinieren.

Wisentgehege Springe Wisentgehege 2

31832 Springe

(an der Kreisstraße 213 bei Alvesrode)

Tel. (05041) 58 28



Hunde sind auf dem Gelände nicht gestattet.

aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Wisentgeheges

Karte: Wisentgehege Springe

