Tierpark Nordhorn: Wild- und Bauernhoftiere erleben

Ein Schwerpunkt des Tierparks in der Grafschaft Bentheim sind alte Haustierrassen. Aber auch Wildkatzen, Kängurus und Bisons leben in dem "Familienzoo im Grünen" nahe der niederländischen Grenze.

Insgesamt leben in Nordhorn rund 2.000 Tiere aus 100 verschiedenen Arten, darunter zahlreiche europäische Wildtiere wie Seehunde, Wölfe und Wildkatzen. Wappentier des Tierparks ist das Waldbison. Einst bevölkerten Millionen dieser Tiere Nordamerika. Heute leben nur noch wenige Tausend der mächtigen Vierbeiner in freier Wildbahn, die Art gilt als gefährdet. Auch in deutschen Zoos trifft man sie selten. In Nordhorn lebt eine Gruppe dieser Tiere in einem großen Gehege.

Leoparden, Kängurus und Faultiere

Auch Exoten aus verschiedenen Kontinenten sind in Nordhorn zu Hause. Aus Afrika stammen Marabus, Strauße und Steppenzebras, aus Asien die seltenen Nordpersischen Leoparden, aus Südamerika die Alpakas. Tiere aus Australien sind in Nordhorn ebenfalls zu finden: Australische Bennettkängurus leben in einem begehbaren Wiesengehege.

Vechtehof: Zuhause für bedrohte Haustierrassen

Eine Besonderheit des Parks ist die historische "Vechtewelt". Auf dem Vechtehof, einem kleinen bewirtschafteten Bauernhof auf dem Zoogelände, haben zahlreiche regionale, vom Aussterben bedrohte Haustierrassen eine Heimat gefunden. Dazu zählen etwa Bunte Bentheimer Schweine, Twentse Landgänse, Bentheimer Landschafe oder Galloway Rinder.

Streichelzoo und Ausstellungen

An bestimmten Tagen führen Ehrenamtliche, gekleidet in historischen Bauerntrachten, typische bäuerliche Tätigkeiten vor und lassen sich dabei über die Schultern schauen. Zum Hof gehört auch ein Streichelzoo mit Ferkeln, Ziegen, Schafen und Eseln. Nebenan finden in einem etwa 350 Jahre alten Heuerhaus - in diesen Gebäuden lebten früher die Bediensteten eines Bauernhofs - Ausstellungen statt, etwa zu den alten Haustierrassen oder zu heimatkundlichen Themen. Ebenfalls in der Vechtewelt zu finden sind ein historisches Gasthaus und eine alte Schmiede.

Drei Spielplätze für Kinder

Für Kinder gibt es zwei Spielplätze im Freien. Vor allem an kühlen Herbst- und Wintertagen ist der beheizte Indoorspielplatz ein Highlight für die jüngsten Besucher.

