Noctalis: Fledermäuse hautnah erleben in Bad Segeberg Stand: 04.05.2022 12:36 Uhr Die Bad Segeberger Kalkberghöhle ist ein wichtiges Winterquartier für Fledermäuse. Nebenan erfahren Besucher im Erlebniszentrum "Noctalis" alles über die scheuen Tiere.

Alljährlich im Sommer ist am Bad Segeberger Kalkberg Action angesagt, wenn Winnetou und Old Shatterhand gegen fiese Finsterlinge kämpfen. Gleich nebenan können Besucher ebenfalls Spannendes erleben: Die Kalkberghöhle von Bad Segeberg ist das größte natürliche Fledermausquartier Nordeuropas. In der weitverzweigten Schauhöhle überwintern von Oktober bis März etwa 30.000 Tiere aus sieben verschiedenen Arten.

Die Höhle im Kalkberg erkunden

Damit die Tiere während des Winterschlafs ungestört bleiben, ist die Höhle nur von April bis September zu besichtigen. Auf der geführten unterirdischen Tour erfahren Besucher Interessantes über die geologische Entstehungsgeschichte der Höhle, die erst 1913 entdeckt wurde, und können bizarre Steinformationen bewundern. Mit etwas Glück begegnen sie dort auch einer Wasser- oder Fransenfledermaus. "Besonders ab Mitte August inspizieren viele Tiere ihr zukünftiges Winterquartier und zeigen es ihrem Nachwuchs", weiß Biologin Anne Ipsen. Auch die Zeit ab Mitte September ist günstig, dann beziehen die ersten Fledermäuse die Höhle.

Mit der Taschenlampe auf Entdeckertour

Wer die faszinierenden Säugetiere aus der Nähe erleben und Genaueres über sie erfahren will, ist gleich nebenan in der Fledermaus-Erlebniswelt "Noctalis" richtig. Mit vielen Stationen zum Hören, Sehen und Fühlen richtet sich die Ausstellung gezielt an Kinder, ist aber auch für Erwachsene spannend. In einigen Ausstellungsräumen ist es dunkel - ganz so, wie Fledermäuse es lieben. Besucher können an der Kasse gegen Pfand Taschenlampen leihen und damit auf Entdeckertour durch die nachgebaute Höhle im Untergeschoss gehen. Sie ist dem echten Winterquartier der Fledermäuse nachempfunden.

Viele Spielstationen und ein Nachtwald

In der nächsten Etage streifen die Besucher durch die Kulissen eines Nachtwaldes und eines Dachbodens und erfahren, wo Fledermäuse leben. Wie jagen die Tiere? Wie orientieren sie sich im Dunkeln? Wie bringen sie ihre Kinder zur Welt und warum können sie als einzige Säuger fliegen? Das erklären verschiedene Erlebnis- und Audiostationen im dritten Stock.

Mehr als 100 Fledermäuse und eine Flughündin

Echte Tiere erwarten die Besucher im Noctarium im obersten Geschoss. In dem dunklen Raum leben mehr als 100 tropische Brillenblattnasen-Fledermäuse sowie Foxi, eine zahme indische Riesenflughündin. Sie ernähren sich von Früchten und Nektar und halten keinen Winterschlaf. Deshalb sind sie leichter in Gefangenschaft zu halten als einheimische, insektenfressende Arten und lassen sich ganzjährig bei ihren Flugmanövern und beim Fressen von Bananen und Melonen beobachten. Wer mag, kann für eine Fledermaus eine Patenschaft übernehmen und ihr einen Namen geben.

Vorurteilen gegen Fledermäuse entgegenwirken

Um Fledermäuse ranken sich viele Mythen und Ängste, die Corona-Pandemie hat diese noch verstärkt - zu Unrecht, denn die heimischen Fledermausarten lösen keine Covid-19-Erkrankungen bei Menschen aus.

In vielen Teilen der Welt galten Fledermäuse über Jahrhunderte als Unheilsbringer und wurden mit blutsaugenden Vampiren in Verbindung gebracht. Ihr Ruf als Kreaturen des Bösen kostete unzählige Tiere das Leben: So braute man aus ihnen Zaubertränke gegen böse Geister, nagelte sie zum Schutz gegen schwarze Magie an Türen oder jagte sie als Boten des Teufels. Mit diesen Vorurteilen will das Noctalis aufräumen und zeigen, warum diese Tiere unseren Schutz benötigen. Da ihre Lebensräume stetig abnehmen, sind viele Arten gefährdet.

Noctalis - Welt der Fledermäuse Oberbergstraße 27

23795 Bad Segeberg

Tel. (04551) 808 20

Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Noctalis

Regelmäßig bietet das Noctalis auch Wanderungen mit Ultraschall-Detektor auf den Spuren der Fledermäuse um den Großen Segeberger See, durch die Stadt oder an der Trave an. Für Schulklassen und andere interessierte Gruppen gibt es weitere ergänzende Angebote.

