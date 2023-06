Welterbetag am 4. Juni: Das gibt es im Norden zu entdecken Stand: 02.06.2023 09:48 Uhr Altstädte, Nationalparks und bedeutende Bauten der Moderne: 51 Denkmäler und Naturschutzgebiete in Deutschland gehören zum UNESCO-Welterbe, darunter zehn im Norden. Am 4. Juni kann man sie entdecken.

Führungen, Wanderungen und Mitmachangebote: Diesen Sonntag lädt die deutsche UNESCO-Kommission zum Welterbetag ein. Auch im Norden beteiligen sich viele Stätten an der Aktion. Eine Auswahl an Angeboten und Veranstaltungen.

Schleswig-Holsteins Welterbe entdecken

Die Wikingersiedlung Haithabu und die Wallanlage Danewerk zählen seit fünf Jahren zum Welterbe und feiern das mit einem Fest am Danewerk in Hollenstedt bei Schleswig sowie verschiedenen Führungen über das historische Gelände in Haithabu (Details zu den Angeboten). Die Hansestadt Lübeck lädt dazu ein, sich am 4. Juni bei Stadtführungen auf die Spuren des Welterbes in der Altstadt zu begeben. Eine Anmeldung zu den Führungen ist nicht nötig, es gilt aber "first-come-first-serve", da die Gruppen auf maximal 25 Personen beschränkt sind (Details zu den Angeboten).

Mehr über das Weltnaturerbe Wattenmeer kann man ab 11 Uhr am Kurzentrum auf Nordstrand erfahren. Dort steht das Nationalpark-Infomobil, für Kinder gibt es Bastelaktionen, einen Barfußpfad und eine Schatzsuche (keine Anmeldung erforderlich).

Hamburgs Speicherstadt und Chilehaus

Seit 2015 gehören auch die Hamburger Speicherstadt, der weltgrößte zusammenhängende Lagerhauskomplex, sowie das Kontorhausviertel mit dem Chilehaus zum Welterbe. Die eindrucksvolle Backsteinarchitektur entstand im 19. und 20. Jahrhundert, Tausende Menschen wurden zwangsumgesiedelt, da ihre Wohnungen der neuen Bauten weichen mussten. Bei zwei kostenlosen Führungen am Sonntag kann man mehr über die Gebäude und ihre Geschichte erfahren (Anmeldung erforderlich).

Niedersachsen: Foto-Walks, Führungen und Füße

Dom und Michaeliskirche im niedersächsischen Hildesheim feiern den Welterbetag mit einem besonders umfangreichen Programm. Neben Führungen, einem Foto-Walk mit der eigenen Kamera und einer Schatzsuche mit Bastelaktionen für Kinder gibt es Konzerte des Posaunenchors und barocke Triosonaten (Details zu den Angeboten). Rund um Goslar werden Führungen durch das Kloster Walkenried und das Bergwerk Rammelsberg angeboten (um vorherige Anmeldung erforderlich).

Im 1911 errichteten Fagus-Werk in Alfeld, dem Erstlingswerk des späteren Bauhaus-Gründers Walter Gropius, dreht sich am 4. Juni alles um den Fuß. Die Fabrik produziert bis heute Schuhleisten. Auf die Gäste warten viele abwechslungsreiche Aktionen wie Zumba, Trampolin, Fußballgolf, Fußballdart und ein Barfußpfad, außerdem Vorträge, Ausstellungen und Führungen durch den richtungsweisenden Bau der modernen Architektur.

Mecklenburg-Vorpommern: Rundgänge, Wanderungen, Führungen

Die Altstädte von Stralsund und Wismar sind seit 2002 Teil des UNESCO-Welterbes. Anlässlich des Welterbe-Tags am 4. Juni steht in Stralsund ein kostenloser, 90-minütiger Stadtrundgang auf dem Programm, in Wismar gibt es Führungen durch das Welt-Erbe-Haus in der Lübschen Straße 23 (Eintritt frei). Das Schweriner Schloss ist zwar noch kein Welterbe, möchte es aber werden und bietet aus diesem Anlass ebenfalls mehrere Führungen und Rundgänge an, außerdem einen Kreativ-Workshop für Kinder und eine digitale Rätseltour durch den Schlossgarten.

Naturliebhaber haben Gelegenheit, das Weltnaturerbe Alte Buchenwälder im Nationalpark Jasmund auf der Insel Rügen und im Müritz-Nationalpark näher kennenzulernen. Am Königsstuhl auf Rügen sind sie zu Kurzführungen eingeladen (jeweils 10, 12, 14 und 16 Uhr), an der Müritz findet eine Familienführung statt (Treffpunkt: Parkplatz Campingplatz, Am Hexenwäldchen in Blankenförde). Bereits am Sonnabend geht es zu einer kostenlosen fünfstündigen Wanderung ins Reich der Buchen (Treffpunkt: Zinow, Parkplatz am Waldrand).

Fotowettbewerb: Welterbe vor der Kamera

Wer gern fotografiert, kann an einem Fotowettbewerb zum Welterbe teilnehmen. Gesucht werden ungewöhnliche Blicke auf die Stätten, spannende Detailaufnahmen oder Fotos der Menschen, die an den Welterbestätten leben und sich für ihren Schutz einsetzen. Für die drei originellsten Fotos gibt es einen kleinen Preis.

Online-Programm mit 360-Grad-Rundgängen und Videos

Am Welterbetag kann man nicht nur vor Ort, sondern auch online von zu Hause aus teilnehmen. Dafür finden sich auf der Website des UNESCO-Welterbetags - neben dem gesamten Veranstaltungs-Programm an den Welterbestätten - eine Vielzahl von Videos, virtuellen Führungen und 360-Grad-Rundgängen.

Weitere Informationen Norddeutschlands UNESCO-Welterbe entdecken Alte Hansestädte oder die Wikingersiedlung Haithabu: Zehn norddeutsche Standorte stehen offiziell auf der UNESCO-Welterbe-Liste. mehr UNESCO-Welterbe: So funktioniert das Auswahl-Verfahren Welche Kriterien historische Orte, Gebäude oder Landschaften erfüllen müssen, um den Titel UNESCO-Welterbestätte zu erhalten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.06.2022 | 19:00 Uhr