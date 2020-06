Stand: 05.06.2020 12:27 Uhr - die nordstory

Der UNESCO-Welterbetag 2020 kommt ins Haus

Führungen und Vorträge, Musik und Aktionen für Kinder: Das war der UNESCO-Welterbetag in den vergangenen Jahren. Im Corona-Jahr 2020 gibt es keine Veranstaltungen vor Ort. Aber die Welterbestätten laden am Sonntag, 7. Juni, zu einem virtuellen Besuch ein. Die Organisatoren haben Dutzende Videos gedreht und kostenlos online gestellt.

Drohenflüge und eine Wattwanderung

Auch die zwölf herausragenden Kultur- und Naturdenkmäler in Norddeutschland sind dabei - von den historischen Bergbaustätten im Harz über das Fagus-Werk in Alfeld an der Leine bis zu den Buchenwäldern auf Rügen. Sie zeigen unter anderem einen Rundblick vom höchsten Kirchturm Niedersachsen auf Hildesheim, einen Drohnenflug über die Kirche St. Michaelis, eine Wattwanderung im Weltnaturerbe und Luftbilder aus der Hansestadt Wismar, wie sie kein Besucher vor Ort zu sehen bekommt.

