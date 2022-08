Deine Geschichte - unsere Geschichte: NDR Info Podcast Staffel 2

Die Erzählungen von Zeitzeugen gehen unter die Haut. Verbunden mit Ton-Dokumenten und dem Wissen von Historikern werden sie Teil unserer Geschichte. Im Podcast "Deine Geschichte - unsere Geschichte" beleuchtet NDR Info wichtige Ereignisse der Zeitgeschichte. Die zweite Staffel widmet sich den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in den 60er-Jahren - von der verheerenden Sturmflut in Hamburg über die Beatles und den Beat in Ost und West, die Spiegel-Affäre und den Studentenprotesten bis zur Ära Willy Brandt.