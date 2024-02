Stand: 20.08.2014 14:00 Uhr Vom Studentenprotest zum Terror

Das Deutschland der 1960er-Jahre diskutiert, sitzt, blockiert und protestiert - zumindest der junge Teil der Bevölkerung sorgt für Schlagzeilen. Der Vietnamkrieg und die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die NS-Vergangenheit und ihre Sünden, eine freie Sexualität und die Gleichberechtigung sowie die verkrusteten Strukturen in den Hochschulen - das sind die Themen, die die Studenten bewegen. Ihre Aktionen sind zunächst friedlich, experimentell und fröhlich. Als aber am 27. Juni 1967 der Student Benno Ohnesorg bei einer Demonstration in Berlin erschossen wird, löst dies heftige Unruhen aus, Teile der Studentenbewegung radikalisieren sich. Für einige endet der Weg im Terror.

Dieses Thema im Programm: 25.08.2014 | 23:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesrepublik Deutschland