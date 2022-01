Trauer um Sturmflut-Opfer: Eine Stadt weint um ihre Toten Stand: 06.01.2022 16:43 Uhr 150.000 Trauernde versammeln sich am 26. Februar 1962 auf dem Rathausmarkt in Hamburg, um der Sturmflut-Opfer zu gedenken. 315 Menschen waren bei der Flutkatastrophe gestorben. Einen Tag lang steht das Leben im Norden still.

Am 26. Februar 1962 findet in Hamburg die Trauerfeier für die 315 Sturmflut-Toten statt. Rund 150.000 Menschen kommen auf dem Rathausmarkt zusammen, um gemeinsam der Opfer zu gedenken. Die Solidarität ist riesengroß. Die Trauernden stehen nicht nur auf dem Platz selbst, sondern auf der Mönckebergstraße hoch bis zur Petrikirche und an der kleinen Alster, wie sich der damalige Polizeisenator Helmut Schmidt 1982 in einem Interview mit dem NDR erinnert: "Ich habe seither niemals wieder ein solch tiefes Gefühl der Gemeinschaft gehabt - sowohl in den Tagen, wo unmittelbare Hilfe notwendig war, als auch Tage später bei der Trauerfeier", so Schmidt.

Zwischen 16.45 und 17 Uhr läuten alle Kirchenglocken in der Stadt, das öffentliche Leben steht still. Auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein finden Gedenkminuten statt.

"Wir tragen unendlich schwer an dem Leid"

Neben dem damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke befinden sich viele Vertreter der Bundesregierung, des Bundestages und der Länder unter den Gästen. In seiner Rede dankt Hamburgs Erster Bürgermeister Paul Nevermann den Helfern, von denen fünf bei den Rettungsaktionen starben. Er reiht die Sturmflut gemeinsam mit dem großen Brand 1842 und den Bombenangriffen 1943 in die schlimmsten Katastrophen der Stadt ein. Seine Rede schließt er mit den Worten: "Wir tragen unendlich schwer an dem Leid, das uns in den Tagen seit dem 17. Februar aufgebürdet worden ist. Wenn wir es alle miteinander tragen, wird es für die Hinterbliebenen ein wenig leichter sein, mit uns einen neuen Anfang zu wagen".

Weitere Informationen Sturmflut 1962: Die große Rettungsaktion Entschlossen reagiert der damalige Polizeisenator Helmut Schmidt auf die Sturmflut in und um Hamburg und ruft das Militär zu Hilfe. mehr Sturmflut in Hamburg 1962 - eine Chronologie Vom 16. auf den 17. Februar 1962 erlebt Hamburg seine schlimmste Katastrophe seit dem Weltkrieg. Ein Überblick über die Ereignisse vor, während und nach der Sturmflutnacht. mehr

Dieses Thema im Programm: Unsere Geschichte | 16.02.2022 | 21:00 Uhr