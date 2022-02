Deine Geschichte - unsere Geschichte: NDR Info Podcast Staffel 1

Die Erzählungen von Zeitzeugen gehen unter die Haut. Verbunden mit Ton-Dokumenten und dem Wissen von Historikern werden sie Teil unserer Geschichte. Im Podcast "Deine Geschichte - unsere Geschichte" beleuchtet NDR Info wichtige Ereignisse der Zeitgeschichte. Die erste Staffel widmet sich den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in den 50er-Jahren - dem Aufbau von Demokratie und sozialer Marktwirtschaft in der Bundesrepublik wie auch dem sozialistischen Staatsmodell und seinen Folgen in der DDR.