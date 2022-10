Willy Brandt - Der Weltveränderer

Widerstandskämpfer, Bundeskanzler, Ikone der Sozialdemokratie: Willy Brandt war einer der bedeutendsten Politiker der Bundesrepublik Deutschland. Für seine Ostpolitik der Aussöhnung und Entspannung erhielt er 1971 den Friedensnobelpreis. Am 18. Dezember 1913 wurde er als Herbert Frahm in Lübeck geboren, am 8. Oktober 1992 starb er nach einem bewegten Leben.