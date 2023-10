Zootage Niedersachsen: Tieren begegnen und Zoos kennenlernen Stand: 11.10.2023 16:52 Uhr Am 14. und 15. Oktober laden zahlreiche niedersächsische Tierparks zu den Zootagen ein. Wer eine Jahreskarte für einen der 20 beteiligten Zoos hat, hat auch in den anderen freien Eintritt.

Exotische und heimische Wildtiere erleben, an spannenden Führungen teilnehmen und die Arbeit der Zoowelt näher kennenlernen: Am Wochenende finden erstmals die niedersächsischen Zootage statt. Von der Küste bis zum Harz, von der niederländischen Grenze bis vor die Tore Hamburgs beteiligen sich insgesamt 20 Zoos, Tierparks, Wildparks und Naturzentren. Das besondere: Besitzerinnen und Besitzer einer Jahreskarte für einen der beteiligten Zoos können auch die anderen beteiligten Tierparks kostenlos entdecken.

Heimische und exotische Wildtiere erleben

Beeindruckende Wildtiere wie Wölfe, Wisente, Bären und Luchse in weitläufigen, naturnahen Parkanlagen: Das bieten Niedersachsen Wildparks. Viele von ihnen beteiligen sich an den Zootagen, darunter etwa der Wildpark Lüneburger Heide, der Wildpark Schwarze Berge, der Tierpark Nordhorn oder das Wisentgehege Springe. Ebenfalls dabei ist die Seehundstation Norddeich, die sich um verlassene Heuler kümmert und zugleich als Nationalparkhaus über den Lebensraum Wattenmeer informiert.

Wer sich für die besonderen Naturlandschaften der Elbe interessiert, für den lohnt sich ein Besuch im Biosphärium Elbtalaue in Bleckede mit einer Biberanlage, in denen Besucher die Tiere - derzeit mit ihren im Juni geborenen Jungtieren - beobachten können. Die besondere Tierwelt, die im Bereich der Tideelbe nahe der Mündung in die Nordsee zu Hause ist, zeigt das Natureum Niederelbe bei Otterndorf in seinem Küstenzoo. Zu dem Zentrum gehören außerdem ein Museum und ein Park.

Nashörner, Ozelots und Pinguine: Tierwelten der Erde erleben

Nur wenige Kilometer entfernt können Besucher im Waldzoo Wingst sowohl einheimische Wildtiere als auch Exoten wie Ozelots und Gibbons kennenlernen. Heimische Wildtiere, Haus- und Nutztiere, aber auch Exoten wie Kattas und Geparden zeigt der Zoo in Braunschweig. Löwen, Nashörner, Orang Utans, Pinguine und viele weitere Tiere aus aller Welt leben im Zoo Osnabrück. Ein Einblick in die Vielfalt der Vogelwelt gibt der Weltvogelpark Walsrode, in dem sowohl heimische als auch exotische Vögel leben, darunter seit Juni auch eine Harpyie, der stärkste Greifvogel der Welt.

Viele Parks bieten Führungen und öffentliche Fütterungen an, an denen Besucherinnen und Besucher ebenfalls kostenlos teilnehmen können.

Aktion soll auf Arbeit der Zoos aufmerksam machen

Mit den Zootagen möchten sich die Tierparks nicht nur bei ihren Jahreskarteninhabern bedanken, sondern auch auf die Bedeutung ihrer Arbeit aufmerksam machen - insbesondere als Bildungsangebot für Kinder. "Mit unseren hautnahen Tiererlebnissen begeistern wir die Artenschützer von morgen. Denn nur wer Tiere kennt, wird diese auch schützen", erklärten die Organisatoren.

