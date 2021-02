Zoo Osnabrück: Tierische Weltreise durch die Kontinente Stand: 15.02.2021 12:15 Uhr Von kleinen Blattschneiderameisen bis zu Elefanten: Im Osnabrücker Zoo leben rund 2.200 Tiere aus fast 300 verschiedenen Arten. Auf einem Rundgang können Besucher verschiedene Themenwelten entdecken.

Mit 23,5 Hektar ist der Zoo Osnabrück nach eigenen Angaben der größte in Niedersachsen. Im Laufe seiner mehr als 80-jährigen Geschichte wurde er immer wieder umgebaut und erweitert. So sind bisher zwölf Tierwelten entstanden: vom asiatischen "Ankor Wat" mit Orang-Utans und Tigern bis zu den "Wasserwelten" mit Pinguinen und Seehunden. Zu den Stars des Zoos gehört Orang-Utan Buschi, der mit Pinsel und Farbe sehenswerte Bilder malt.

Guter Blick auf die Tiere von Höhenpfaden

In der jüngsten Tierwelt "Mapungubwe", einer afrikanischen Landschaft, leben Breitmaulnashörner, Zebras und Pinselohrschweine. Besucher können sie von erhöhten Pfaden aus beobachten. Auch in der nordamerikanischen Tierwelt "Manitoba" führt ein solcher Höhenpfad über die Köpfe von Wölfen und Schwarzbären. Zu den weiteren Bewohnern gehörten Waldbisons, Polarfüchse, Biber und Schnee-Eulen.

Glasscheiben statt Gitter

Die große afrikanische Landschaft "Takamanda" wurde dem gleichnamigen Nationalpark in Kamerun nachempfunden. Die künstliche Savanne ist Heimat von Dutzenden Bewohnern aus 20 Arten, darunter Schimpansen, Tüpfelhyänen und Servale (afrikanische Wildkatze), aber auch Esel und Ziegen. Statt Gitter trennen Glasscheiben die Tiere in dem naturnahen Gelände mit Wasserlöchern und Felsformationen von den Besuchern.

Besonderheit "Unterirdischer Zoo"

Andere Bereiche des Zoos sind das "Tal der grauen Riesen" mit Elefanten und Nashörnern, die afrikanische Steppenlandschaft "Samburu" mit Giraffen und Straußen sowie der "Unterirdische Zoo". Das begehbare Höhlensystem gibt auf 500 Quadratmetern Einblicke in das Leben von Präriehunden, Ratten und Nacktmullen, die weitgehend in der Erde leben. Sie laufen vor den Augen der Besucher durch ihre verglasten Gänge. In Nischen neben den Höhlen der einzelnen Tierarten stehen Modelle zum Anfassen.

Aquarien und viele Spielmöglichkeiten für Kinder

Zur Tierwelt "Aquarium" gehören 22 Salz- und Süßwasser-Aquarien, das größte enthält mehr als 10.000 Liter Wasser. Zahlreiche Fischarten teilen sich die Unterwasserlandschaften mit Krebsen, Anemonen und Korallen.

Speziell für Kinder bietet der Zoo neben Ziegen und Schafen im "Streichelland" mehrere Spielplätze mit großen Klettergeräten, Wasserbereichen und einem Baumhausdorf.

Zoo Osnabrück Klaus-Strick-Weg 12

49082 Osnabrück

Tel. (0541) 95 10 50



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Zoos

Karte: Zoo Osnabrück

Dieses Thema im Programm: Nordtour | 06.02.2021 | 18:00 Uhr