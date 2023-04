Nordseebad Otterndorf lockt mit Grünstrand und Fachwerk Stand: 24.04.2023 09:53 Uhr Elbe und Nordsee, das Flüsschen Medem und zwei Badeseen: In Otterndorf ist das Wasser immer in der Nähe. Vorm Deich liegt der grüne Strand, hinterm Deich lädt die hübsche Altstadt zum Bummel ein.

Das beschauliche Nordseebad liegt an der Elbmündung östlich von Cuxhaven. Eine Besonderheit ist der Blick vom weitläufigen Gründstrand auf die Elbe, auf der immer wieder riesige Containerschiffe auf ihrem Weg von und nach Hamburg vorbeiziehen. Da sich die Gezeiten der Nordsee in der Elbmündung deutlich auswirken, zieht sich das Wasser vor dem Deich bei Ebbe weit zurück - für Spaziergänger eine Gelegenheit, den Schiffen auf der Elbe über das Watt noch näherzukommen.

Freizeitanlage mit Süßwasser-Badesee

Touristisches Zentrum von Otterndorf ist die Freizeitanlage "See achtern Diek" mit Ferienhäusern, einem großen Campingplatz und zwei Süßwasser-Badeseen. Urlauber finden dort unter anderem eine Surfschule, Kanus und Tretboote zum Ausleihen sowie eine Wasserskianlage. Hinzu kommen ein Beachvolleyballfeld, eine Skateranlage, ein Minigolfplatz und ein Abenteuerspielplatz mit Piratenschiff zum Klettern.

Hübsche Altstadt mit viel Fachwerk

Mittelpunkt Otterndorfs ist die Altstadt mit ihren gepflegten historischen Häusern, von denen viele aus dem 16. Jahrhundert stammen. Unübersehbar streckt sich der Turm der St. Severi-Kirche in die Höhe, dem größten Gotteshaus der Region. Der wuchtige Backsteinbau wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verändert und erweitert, die Innenausstattung stammt überwiegend aus dem Barock. In der Nachbarschaft stehen das Rathaus und das stattliche Fachwerkgebäude der früheren Lateinschule, dessen obere Geschosse über den Grundriss hinausragen - ein Trick, um die Grundfläche zu verkleinern und so Steuern zu sparen.

Alljährlich Ende Juli oder Anfang August wird es trubelig in den historischen Gassen: Dann findet das Altstadtfest mit Live-Musik, kulinarischen Ständen und einem großen Flohmarkt statt. In der kalten Jahreszeit bietet sich ein Besuch in der Sole-Therme an, einem Freizeitbad mit vielfältigem Sauna- und Wellness-Angebot.

Park und historisches Torhaus mit Museum

In einem kleinen Park am Rand der Altstadt hat das Amtsgericht seinen Sitz. Das Gebäude stammt von 1773 und steht dort, wo im 14. Jahrhundert das Otterndorfer Schloss erbaut worden war. Von der ursprünglichen Anlage ist nur noch das Torhaus von 1641 erhalten. Der Backsteinbau wird als Heimatmuseum des früheren ostpreußischen Kreises Labiau genutzt, mit dem der Landkreis Cuxhaven eine Patenschaft unterhält.

Otter, Deichbauer, Ausrufer: Skulpturen in der Stadt

Wer durch Otterndorf bummelt, trifft immer wieder auf Bronzeskulpturen wie "De Utröper", den Ausrufer, der in früheren Zeiten die Neuigkeiten ausrief. Er steht auf dem Kirchplatz, vor ihm ein Mädchen und ein Hund, die ihm aufmerksam zuzuhören scheinen. Das Wappentier der Stadt, der Otter, ist direkt beim historischen Rathaus zu finden. Dort sitzen zwei Otter am gleichnamigen Brunnen. Sehenswert ist zudem die Skulptur der Deichbauer an der Deichstraße.

Mit dem Ausflugsschiff unterwegs auf der Medem

Wer den Ort vom Wasser aus erleben möchte, kann mit einem der Ausflugsschiffe eine Fahrt auf der Medem unternehmen. Der kleine Fluss zieht sich in großen Bögen durch Otterndorf und mündet wenig später hinter einer Schleuse in die Elbe. Dort, im Mündungsbereich der Medem, befindet sich auch ein kleiner Jachthafen. Eine weitere Schleuse ist die Hadelner Kanalschleuse, die den Hadelner Kanal mit der Elbe verbindet. Ein Neubau ersetzte 2022 die alte Kanalschleuse aus dem 19. Jahrhundert.

Radfahren in und um Otterndorf

Das Umland von Otterndorf ist ideal, um es mit dem Fahrrad zu erkunden. Durch das Seebad führen sowohl der Elberadweg als auch der Nordseeküstenradweg sowie mehrere Radwege als Rundtouren durch die Landschaft. Das Seebad ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen und liegt an der Regionalbahnstrecke von und nach Cuxhaven. Mit dem Auto ist Otterndorf über die B 73 von Hamburg oder Cuxhaven aus zu erreichen.

Karte: Nordseebad Otterndorf

