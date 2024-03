Stand: 05.03.2024 07:00 Uhr Chat-Protokoll: Adipositas mit Reflux und Bluthochdruck, Akne

Essen als Medizin: Wie packe ich selbst eine Ernährungsumstellung an? Was kann ich gegen Reflux und Bluthochdruck tun - gerade auch bei gleichzeitiger Adipositas? Wie ernähre ich mich am besten bei Akne? Um diese Themen ging in Folge 72 bei den Ernährungs-Docs.

Nach der Sendung hat Dr. Silja Schäfer Ihre Fragen zu diesen Themen im Chat beantwortet. Das Protokoll zum Nachlesen:

Claudia: Gelegentlich wird der Verzicht auf Milch empfohlen. Bezieht sich dies nur auf Kuhmilch oder auch auf Ziegen- und Schafmilch?

Dr. Silja Schäfer: In der Regel bezieht sich dies auf Kuhmilchprodukte, man müsste dies jedoch genau beobachten. Viel Erfolg.

Petra: Ist es gesundheitlich unbedenklich, gar kein Obst zu essen? Ich esse viel Gemüse ohne alles. Obst mag ich seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr.

Schäfer: Liebe Petra, die guten Mikronährstoffe kann man auch über Gemüse abdecken; mit Obst wird es jedoch vielfältiger und bunter. Es lohnt sich immer wieder, die Blutwerte bezüglich möglicher Mangelernährung checken zu lassen.

P.M.: Ich verstehe nicht ganz, warum man jemandem, der Blutzuckerspitzen vermeiden soll (Akne-Fall), Saft-/Smoothie-Fasten empfiehlt?

Schäfer: Das kann ich gut verstehen. Wir möchten jedoch hiermit die Selbstreinigung der Zellen (Autophagie) nutzen.

Anni: Ich habe gerade wieder kleine Unreinheiten am Kinn. Kann das durch Stress ausgelöst werden? Ich habe außerdem allergisches Asthma und chronische Rhinitis, die jetzt gerade sehr heftig ist, seit die Bäume mit Pollen angefangen haben. Soll ich lieber komplett auf Milch, Käse, Weizen verzichten? Kann es auch sein, dass ich aufgrund der Allergie gegen Erle, Hasel und Birke auf Nüsse allergisch reagiere? Ist Saftfasten auch geeignet, wenn ich Tennis spiele? Ich wiege 50 Kilo, bin 47 Jahre und 1,60 Meter groß. Was ist sinnvoll, damit ich nicht abnehme?

Schäfer: Liebe Antje, die Unreinheiten können durch Stress oder eine Kreuzallergie mit Nüssen ausgelöst sein. Gehen Sie gern Schritt für Schritt vor: zunächst auf Milch, Weißmehl und Zucker verzichten beziehungsweise drastisch reduzieren. Saftfasten würde ich Ihnen nicht empfehlen. Alles Gute. Und im Notfall holen Sie sich bitte fachliche Unterstützung.

Anna: Ich habe die Frage, ob fermentiertes Gemüse (zum Beispiel Sauerkraut oder Kimchi) Durchfall auslösen kann, obwohl man es regelmäßig isst. Täglich im Rohkostsalat, und plötzlich ist morgens Durchfall da. Beim Weglassen am nächsten Tag, also nur Rohkostsalat vorm Abendessen ohne Fermentiertes, kam kein Durchfall. Wir essen das seit langer Zeit täglich, ist also keine Reaktion auf etwas Neues.

Schäfer: Ja, das kann durchaus vorkommen - vor allem bei erhöhtem Stresslevel oder zunehmender Unverträglichkeit von Histamin. Bitte beobachten Sie dies weiter.

Leeveke: Ich bin übergewichtig, habe zu viel Bauchfett und dadurch viel Probleme mit meinem Reflux. Ich nehme auf Arztempfehlung 40 mg Pantoprazol täglich. Weil ich aber auch an Arthrose, Fibromyalgie und Osteoporose leide, möchte ich weg vom Pantoprazol, weil das die Knochen abbricht. Was soll ich machen? Ich bin 68 Jahre.

Schäfer: Bitte keine Panik. Nach aktuellen Erkenntnissen hat Pantoprazol nicht solche drastischen Wirkungen auf die Knochen, wie wir lange Zeit vermutet haben. Dennoch lohnt sich eine Ernährungsumstellung, um das Pantoprazol zu reduzieren. Je niedriger die Dosis von Medikamenten, desto weniger Nebenwirkungen gibt es.

Julian K.: Wie kann ich morgens gesund und gut frühstücken, wenn man beispielsweise kein Müsli mit Milch mag?

Schäfer: Was mögen Sie denn? Es muss auf jeden Fall zu Ihnen passen. Wie wäre ein Reissalat aus der heutigen Sendung?

Sandra: Kann es sein, dass die Hafertage nicht jedem helfen beziehungsweise bei Stress nichts bringen. Was kann man dabei falsch machen? Ich habe sowohl die Haferflocken, als auch Obst und Gemüse abgewogen.

Schäfer: Liebe Sandra, was wollten Sie mit den Hafertagen erzielen? Mit den Hafertagen wollen wir meist eine Ernährungsumstellung einleiten; drei Hafertage wären zum Abnehmen zu wenig.

Jesca: Wenn der hohe Blutdruck teils genetisch ist, wie kann man durch welche Ernährung diesen dauerhaft runter bekommen?

Schäfer: Hier lohnt sich auf jeden Fall, einen Status quo zu erheben. Schreiben Sie ein Ernährungsprotokoll und lassen Sie dieses auswerten. So kann man sehen, was möglich wäre.

Helge: Muss man nicht doch auf Kalorien/Mengen achten? Ich esse eigentlich ganz gesund, sehe Ihre Sendung schon lange, aber vielleicht esse ich einfach zu große Mengen beim Hauptessen (Fleisch, Gemüse, Reis) oder zwischendurch (Obst) oder beim Frühstück: Quark und Gemüse, Ei, Brot. Obst. Könnten Sie nicht mal Mengen angeben, zum Beispiel für mich, Mann, 94 Kilo. Das wäre für mich hilfreich.

Schäfer: Hier lohnt sich eine professionelle Begleitung und ganz ehrlich, lieber Helge, Zwischenmahlzeiten sind beim Abnehmen der Knackpunkt - nicht unbedingt die Menge. Aber dennoch: Ja, es könnten auch zu große Portionen sein.

Sabine B.: Akne inversa - welche Behandlungsmöglichkeiten und welche Ernährung hat Einfluss darauf?

Schäfer: Da wir hier von autoimmunen Prozessen ausgehen, lohnt sich eine antientzündliche Ernährungsform - so wie heute könnte man jedoch auch beginnen, den Einfluss von Zucker, Weißmehl und Kuhmilchprodukten zu testen.

Andiposita: Was kann man unternehmen, wenn man kein Sättigungsgefühl hat?

Schäfer: Auf jeden Fall untersuchen lassen. Bei Ihnen könnte auch eine Leptinresistenz bestehen. Nach aktuellen Erkenntnissen lässt sich diese sehr gut mit mehr Bewegung durchbrechen.

HeikeP: Wie kann ich das Verlangen nach etwas Süßem nach einem herzhaften Abendessen am besten beherrschen?

Schäfer: Mit einem kleinen süßen Nachtisch.

Elisa: Ich habe eine sehr starke Soja-Unverträglichkeit und kann deswegen kein Tofu oder Sojasoße essen. Können Sie mir sehr gute Alternativen empfehlen?

Schäfer: Bei Ihnen würden wir deutlich mehr Nüsse einsetzen (je nach Verträglichkeit). Wie sieht es mit Geflügel aus?

Hafer-Fan: Ich würde gerne die Haferkur ausprobieren, bekomme von den Haferflocken aber unangenehme Blähungen. Was kann ich tun, um das zu vermeiden?

Schäfer: Versuchen Sie es gern mit glutenfreien Haferflocken, oder weichen Sie die Haferflocken über Nacht ein.

Margit: Hallo Frau Dr. Schäfer, momentan bin ich beim Abnehmen und verzichte komplett auf Kohlenhydrate. Kann dadurch mit der Zeit ein Mangel entstehen, soll ich irgendetwas beachten?

Schäfer: Kohlenhydrate liefern uns Energie. Diese Energie kann ich jedoch auch über Eiweiß und Fett erhalten. Komplexe Kohlenhydrate enthalten jedoch unsere guten Ballaststoffe. Also, ein wenig darf es schon sein.

Leon58: Wie gelingt es, nach der Ernährungsumstellung dauerhaft dabei zu bleiben? Ich bin bisher immer wieder in alte Gewohnheiten verfallen, manchmal sogar nach Jahren, und habe dann alles in mich hineingestopft. Ein Anlass/Tag reichte aus, um alles Erreichte über den Haufen zu werfen.

Schäfer: Ran an die Psyche: Warum haben Sie alles wieder über den Haufen geworfen? Nutzen Sie gern die Hilfe von Ernährungspsychologen oder suchen Sie sich Mitstreiter(innen), die sie unterstützen.

Jeannette: Ich versuche seit circa sieben Monaten abzunehmen. Ich esse relativ gesund und circa 900 bis 1.300 kcal, durchschnittlich zwei Mahlzeiten am Tag. Sport: zwei Mal die Woche. Leider ohne Erfolg. Woran kann es liegen? Gibt es eine Möglichkeit, über bestimmte Blutwerte rauszubekommen, was nicht in Ordnung ist? Und wenn ja, welche Werte sollten geprüft werden? Ich muss noch dazu sagen, dass ich in meinem Leben schon oft Diäten gemacht.

Schäfer: Eine große Diäterfahrung macht das Abnehmen leider nicht leicht: Es lohnt sich ein Check in der Hausarztpraxis und vor allem ein Status quo Ihres Körpers mittels BIA (Bioimpedanzanalyse). Viel Erfolg!

Agnes: Ich bin 68 und nehme seit ein paar Wochen blutdrucksenkende Medikamente und einen Blutverdünner wegen Vorhofflimmerns. Ich würde gerne mein Gewicht reduzieren. Kann ich auch Fastentage mit 800 Kalorien oder Hafertage einlegen?

Schäfer: Auf jeden Fall, messen Sie jedoch in dieser Zeit kontinuierlich Ihren Blutdruck dreimal täglich und stellen Sie sich bei zu niedrigen Werten in Ihrer Hausarztpraxis vor.

Paula: Wie viele Mahlzeiten hat das Paar in der Sendung pro Tag eingenommen? Frühstück, die Bowl - und was soll man abends essen?

Schäfer: Das Ehepaar K. nimmt drei regelmäßige Mahlzeiten am Tag ein mit Pausen und keinen Snacks dazwischen.

Lena: Ich (27 Jahre, weiblich) habe seit sechs Jahren erhöhte Entzündungswerte (CRP zwischen 3 und 4 mg/dl bzw. 30 bis 40 mg/l). Eine "richtige" Ursache konnte bisher weder organisch noch rheumatisch gefunden werden. Ich habe einen BMI von 45. Kann tatsächlich Körperfett für solche anhaltenden und auch relativ deutlich erhöhten Entzündungswerte verantwortlich sein - oder ist das eher etwas "zu" hoch, dafür, dass es "nur" vom Fett kommt?

Schäfer: Liebe Lena, in der Medizin ist nichts unmöglich. Und ja, zu viel viszerales Fett kann erhöhte CRP-Werte verursachen. Also: viszerales Fett messen lassen - reduzieren - und dann erneut CRP kontrollieren lassen, ob es sinkt. Toi, toi, toi!!!

Eule: Wie kann man die Heißhungerattacken überbrücken, wenn auch kein Glas Wasser hilft? Passiert das, wenn man zu viel Eiweiß isst? Ich esse wahrscheinlich zu viel Eiweiß. Was hilft da?

Schäfer: Probieren Sie gern - wie in der Sendung - aus, alle Geschmacksrichtungen zu jeder Mahlzeit abzudecken - oder die berühmten Bitterstoffe. Heißhungerattacken können entstehen, wenn man zu einseitig isst.

Isabelle D.: Ich habe mit großem Interesse den Akne-Fall der heutigen Sendung verfolgt. Ich selbst bin sowohl an Händen und Gesicht, aber auch stark an der Kopfhaut schubweise mit Psoriasis betroffen. Gelten hier Empfehlungen zur Ernährung analog, oder haben Sie weitere Tipps? Bei mir sind keine Intoleranzen/Unverträglichkeiten bekannt.

Schäfer: Liebe Isabelle, probieren Sie gern die heutigen Empfehlungen aus. Darf ich frech nach dem Gewicht fragen? Durch eine Gewichtsreduktion bei Übergewicht kann sich die Psoriasis zusätzlich bessern. Alles Gute für Sie!

Julie: Ist es sinnvoll, Eiweiß in Form von Tabletten mit Aminosäuren gegen Heißhunger zu nehmen?

Schäfer: Je natürlicher Nahrungsmittel genutzt werden, desto besser ist dies für den Körper. Wir setzen keine Tabletten mit Aminosäuren ein.

Julie: Wie viel Milliliter Algenöl pro Tag bei Akne ist empfehlenswert? Im Internet findet man verschiedene Angaben.

Schäfer: In der zitierten Studie waren es zwei Gramm EPA/DHA (Omega-3-Fettsäuren) täglich über zehn Wochen. Dies wäre beim Algenöl in der Regel ein Teelöffel. Vergewissern Sie sich aber bitte auf der Packungsbeilage.

Susi: Wo bekomme ich gutes Öl? Beispielsweise empfehlen Sie immer Leinöl und Fischöl (Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis verbessern), aber woher weiß ich, dass dieses Öl eine gute Qualität hat? Und muss man beim Verwenden etwas beachten?

Schäfer: Hier lohnt es sich, Rezensionen zu lesen. Tatsächlich kostet in diesem Fall Qualität auch Geld. Sie können gern auch am Leinöl oder noch besser am Fischöl riechen - es sollte keinen ranzigen Charakter aufweisen. Lein- und Fischöl sollte man immer zu einer Mahlzeit nehmen.

Mechthild: Ich liebe das Frühstück mit Quark, Leinöl, Früchten und manchmal Haferflocken. Wodurch könnte ich den Quark ersetzen? Ich will wegen leichter Akne gern mal Milchprodukte weglassen. Gibt es eine feste Alternative - im Gegensatz zu Hafermilch?

Schäfer: In unserem Fall ging es um Kuhmilchprodukte, probieren Sie gern einen Kokosjoghurt aus.

Marion: Was ist empfehlenswerter für den Einstieg: Gemüsesaftfasten oder Hafertage?

Schäfer: Das kommt ganz auf Ihren Alltag an. Einfacher ist der Beginn mit Hafertagen.

Unbekannt: Wie kann man genügend Eiweiß zu sich nehmen,wenn man eine Kasein- und Eier-Unverträglichkeit hat?

Schäfer: Nutzen Sie bitte unbedingt professionelle Hilfe, um speziell für Sie einen guten Weg zu finden.

Leckerli: Kann man auch Algenöl-Tabletten einnehmen?

Schäfer: Ja, das ist kein Problem.

Rahel: Ich (weiblich, 43 Jahre) leide seit meiner Jugend an schwerer Akne und nahm über viele Jahre Roaccutan. Ich ernähre mich seit vier Jahren vegan (außer Honig und Fischöl), habe schon fünf Mal eine Woche nach Buchinger gefastet. Während des Fastens wird die Haut reiner, aber nach ein bis zwei Wochen sieht es wieder so schlimm aus wie zuvor, Gesicht, Hals und Dekolleté sind übersät von Mitessern und Pickeln. Es ist manchmal echt zum Weinen. Zudem leide ich an Migräne, die mich fast jede Woche einmal einholt (nach dem Fasten ist das besser). Ich esse sehr viel Gemüse und Obst, Vollkorngetreide, Nüsse, Samen und ein bis zwei Mal pro Woche Tofu. Hätten Sie mir bitte noch einen Tipp, was ich machen könnte?

Schäfer: Vielen Dank für Ihre Zeilen. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Omega-3 und 6-Fettsäuren im Blut bestimmen zu lassen. Vielleicht herrscht hier doch noch ein Ungleichgewicht. Zudem lohnt sich in Ihrem Fall, Detektivarbeit zu leisten, um weitere Übeltäter für Ihre Akne ausfindig zu machen. Holen Sie sich Hilfe. Und: Haben Sie viel Stress?

Unbekannt: Ist die Ernährung gegen Akne ebenfalls zu geeignet gegen Rosazea?

Schäfer: Probieren Sie es gern aus, es wird auch Ihnen gut tun.

Barbarotti: Mein Fersensporn ist nach zwölf Jahren plötzlich wieder extrem schmerzhaft. Was kann ich mit Ernährung ändern? Gibt es Dinge, die ich weglassen sollte?

Schäfer: Lassen Sie gern Ihre Triglyceride im Blut testen - zu hohe Werte können einen Fersensporn triggern, probieren auch Sie gern das Fasten aus oder etwas abgemildert eine antientzündliche Ernährungsform wie die mediterrane Ernährung. Gute Besserung.

Frank L.: Ich leide unter einer Kreuzallergie, das heißt, ich kann kein Stein- und Kern-Obst frisch essen. Was empfehlen Sie Allergikern, um trotzdem die tägliche Obstportion zu essen?

Schäfer: Wenn Sie Obst gedünstet vertragen, bitte nur zu - und stärken Sie Ihr Immunsystem im Darm, damit könnten Sie Ihre Allergien beeinflussen.

Julian K.: Welche gesunden kalten Gerichte kann man auf die Arbeit mitnehmen? Ich esse gerne Salat und Gemüse, ab und zu auch Bananen und Äpfel.

Schäfer: Das klingt doch schon großartig, mein Favorit sind die angesprochenen Bowls aus der Sendung.

Rebecca H.: Ich habe wiederkehrend im Februar starken Haarausfall. Es ist wirklich schlimm. Dauer: Mindestens drei Monate, in denen mir die Haare büschelweise ausgehen.

Schäfer: Bitte lassen Sie unbedingt Ihren Vitamin-D-Spiegel bestimmen - eventuell auch die Schilddrüsenwerte, Ferritin und Zink.

S.: Ich bin 34 Jahre alt und habe Hashimoto, BMI 25 und würde gerne abnehmen. Ich habe es nun mit Intervallfasten versucht. Dies führte allerdings nicht zu dem gewünschten Erfolg. Ich habe das Gefühl, dass hierdurch sich mein Stoffwechsel auf Sparflamme umgestellt hat und es noch schwieriger wird abzunehmen. Haben Sie Tipps, wie ich es schaffe, trotz Hashimoto abzunehmen und meinen Stoffwechsel auf "Abnehmen" beziehungsweise Fettverbrennung umzustellen?

Schäfer: Oh, das klingt frustrierend. Nutzen Sie gern unsere Hashimoto-Therapieempfehlungen auf der Website, auch zum Herunterladen; zudem hat mein Kollege Jörn Klasen ein Buch darüber geschrieben mit vielen hilfreichen Tipps.

Robert: Ich habe gelesen, zu viel Eiweiß sei sehr problematisch. Andererseits wird immer wieder viel Eiweiß empfohlen, zum Beispiel wegen der Sättigung. Wie lässt sich das lösen in Theorie und Praxis?

Schäfer: Indem Sie Ihren Eiweißbedarf einmal ausrechnen lassen und errechnen, wieviel Eiweiß Sie wirklich jeden Tag zu sich nehmen.

Michi: Ich habe mich mit Ihren Sendungen und dem Buch von Dr. Klasen zum Thema Hashimoto informiert und versuche alles seit circa sechs Wochen anzuwenden. Insgesamt geht das Gewicht schon runter, aber der Bauchumfang hält sich hartnäckig. Was kann ich noch tun, um diesen zu reduzieren?

Schäfer: Unbedingt dranbleiben und nicht aufgeben. Das wird!

Dieses Thema im Programm: Die Ernährungs-Docs | 04.03.2024 | 21:00 Uhr