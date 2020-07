Schwerin: Demonstration für Genehmigung freier Schulen

Wenige Tage vor Schulbeginn bangen drei Schulen in freier Trägerschaft um ihre Genehmigung in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 50 Menschen demonstrierten am Nachmittag vor dem Bildungsministerium, um ihr Recht auf Gründung einer Schule durchzusetzen. Die drei Schulen aus den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte und Rostock hätten weder eine Genehmigung noch eine Ablehnung erhalten. Die Frist sei aber bereits Ende April abgelaufen, so eine Sprecherin. Es gebe aber offenbar einen Aktenvermerk bei den Genehmigungsbehörden, dass nicht das Schulkonzept an sich, sondern die Auswirkungen auf umliegende staatliche Schulen eine Rolle bei der Genehmigung spiele. | 28.07.2020 18:42

Loitz: Fahrlässige Brandstiftung Ursache für Sägewerk-Brand

Das Feuer im Sägewerk in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geht auf fahrlässige Brandstiftung zurück. Zu diesem Schluss kommt der Brandursachen-Ermittler in seinem Gutachten, das jetzt der Polizei vorliegt. Sehr wahrscheinlich habe das heiße Verkleben von Pappe auf dem Dach des Lagers den Brand ausgelöst. Beteiligte Arbeiter würden aktuell noch befragt. Anfang Juni war in Loitz eine 2.000 Quadratmeter große Halle in Brand geraten und komplett niedergebrannt. Es entstand ein Schaden von rund anderthalb Millionen Euro. | 28.07.2020 18:21

Groß Luckow: Weiterer Agrarbetrieb von Einbruch betroffen

Nach dem Einbruch in einen Agrarbetrieb in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am vergangenen Wochenende hat nun ein weiterer betroffener Betrieb in Groß Luckow bei der Polizei Anzeige erstattet. Auch hier hatten es die Diebe auf hochwertige Computertechnik abgesehen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht. Gestohlen wurden insgesamt drei GPS-Antennen und sechs Bordcomputer. Der Gesamtschaden wird auf gut 55.000 Euro geschätzt. | 28.07.2020 13:38

Görmin: Windparkgenehmigung verzögert sich wegen Corona

Das Genehmigungsverfahren des geplanten Windparks Görmin/Dargelin dauert länger als geplant. Nach Angaben des zuständigen Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern findet eine für Mittwoch angesetzte Erörterung nicht statt. Ursache sei die fehlende Vorbereitungszeit des Amtes aufgrund der Corona-Pandemie. Wann die eingegangenen Einwände zum Bau von elf Windrädern in den Gemeinden Dargelin, Görmin und Dersekow nun erörtert werden sollen, steht noch nicht fest. | 28.07.2020 10:54

Dummerstorf: Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht

Für die Landratswahl am 6. September sucht die Gemeinde Dummerstorf Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, das teilt Gemeindewahlleiterin Claudia Cummerow mit. Die Helfer sollen in den Wahllokalen ab acht Uhr morgens die Durchführung der Wahlen überwachen und im Anschluss daran Stimmen auszählen. Für den Einsatz wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Interessierte können sich bei der Dummerstorfer Gemeindewahlleiterin melden. | 28.07.2020 10:48

Stavenhagen: Traktorgespann mit DDR-Reifen stillgelegt

Die Polizei hat auf der B104 zwischen Neubrandenburg und Stavenhagen einen Landwirt gestoppt, der mit einem Traktor mit Anhänger unterwegs war. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass die Reifen stark abgefahren waren. Sie stammten noch aus DDR Zeiten, wie deutlich auf den Reifen zu lesen war. Weil auch die Bremsanlage defekt war, musste der Traktor stillgelegt werden. | 28.07.2020 10:41

A20: Ermittlungen nach Unfall durch verlorenen Wohnanhänger