Berlin: Eine zunehmende Zahl an Corona-Fällen in Deutschland alarmiert das Robert Koch-Institut. Dessen Präsident Wieler sagte, die neueste Entwicklung bereite ihm große Sorgen. Obwohl man die Epidemie lange im Griff gehabt habe, gehe der Trend deutschlandweit nun nach oben. Grund sei, dass die Menschen sich nicht mehr ausreichend an Hygiene- und Abstandsregeln hielten, so Wieler. Die Schutzmaßnahmen würden noch viele Monate gebraucht. Sie dürften nie infrage gestellt werden. Die Zahl der täglichen Neu-Infektionen legte in den vergangenen sieben Tagen zu und lag zeitweise über 800. Link zu dieser Meldung

München: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das Beherbergungsverbot für Gäste aus Coronagebieten in anderen Bundesländern gekippt. Laut Urteil ist das von der bayerischen Landesregierung erlassene Verbot nicht verhältnismäßig. Geklagt hatte ein Hotelier. Er hatte argumentiert, dass die Pflicht, die Herkunft seiner Gäste zu überprüfen, für ihn nicht erfüllbar sei. Das Gericht gab ihm Recht. Die bisherige Regelung sah ein Beherbergungsverbot für Gäste aus einem Landkreis vor, in dem es in den vorangegangenen sieben Tagen mehr als 50 neue Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern gab. Link zu dieser Meldung

Stuttgart: Daimler hat sich mit dem Betriebsrat auf Sparmaßnahmen geeinigt. Um Personalkosten zu senken, werden die Beschäftigten in der Verwaltung und in produktionsnahen Bereichen zwei Stunden pro Woche weniger arbeiten. Das Gehalt wird entsprechend gekürzt. Weiterhin werden für das Geschäftsjahr 2020 keine Gewinnbeteiligungen ausgeschüttet. Dadurch sollen Entlassungen bei dem Autobauer vermieden werden. Link zu dieser Meldung

Tripolis: In Libyen sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration drei Bootsflüchtlinge aus dem Sudan nach ihrer erzwungenen Rückkehr erschossen worden. Die Männer seien auf dem Mittelmeer abgefangen und nach Libyen zurückgebracht worden, erklärte die in Genf ansässige UN-Organisation. Die libysche Küstenwache habe das Feuer eröffnet, als die Sudanesen beim Verlassen des Bootes fliehen wollten. Zwei von ihnen seien vor Ort gestorben, der dritte auf dem Weg ins Krankenhaus. Zwei weitere Migranten wurden demnach verletzt. Seit Jahresbeginn hat die libysche Küstenwache mehr als 6.000 Flüchtlinge im Mittelmeer aufgegriffen und zurückgebracht. Die Internationale Organisation für Migration appellierte an die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft, die Rückführung von Schutzbedürftigen nach Libyen zu beenden. Das Leiden der Migranten dort sei nicht hinnehmbar. Link zu dieser Meldung

Berlin: In Deutschland wird nur noch etwa halb so viel Restmüll entsorgt wie vor 35 Jahren. Laut einer Analyse des Umweltbundesamtes waren es im vergangenen Jahr durchschnittlich 128 Kilogramm pro Einwohner und damit 46 Prozent weniger als 1985. Die Experten fanden deutlich weniger Altpapier, Altglas, Metalle oder Kunststoffe im untersuchten Restmüll. Das Bundesumweltministerium verwies auf die verbesserte Mülltrennung in Deutschland. Laut der Analyse landeten im Restmüll aber immer noch zu rund zwei Dritteln Abfälle, die anders entsorgt werden sollten, der größte Teil davon ist Biomüll. Link zu dieser Meldung

Der Dax schließt bei 12.828 Punkten. Das ist ein Minus von 0,1 Prozent. Der Dow Jones aktuell: 26.490 Punkte. Minus 0,3 Prozent. Der Euro kostet einen Dollar 17 30. Link zu dieser Meldung