Gesund abnehmen bei Adipositas durch Ernährungsumstellung Stand: 15.09.2023 11:09 Uhr Bei Übergewicht reicht Kalorienzählen allein nicht. Wer abnehmen will, muss Struktur in die Mahlzeiten bringen und seine Ernährung dauerhaft umstellen: mehr vom Richtigen essen, weniger vom Falschen.

Das Gewicht auf Dauer zu senken klappt nur mit einer Ernährungsumstellung - am besten in kleinen Schritten. Eine Umstellung ist keine Diät, sondern ein dauerhaftes Verändern von Routinen und Gewohnheiten. Dabei gehört auf den Prüfstand, was man isst, wann man isst und warum man isst. Der letzte Punkt ist für das Gelingen des Projekts oft mitentscheidend, denn Essen hat nicht nur die Funktion, Hunger zu stillen. Es stillt emotionale Bedürfnisse. Achtsam zu essen ist deshalb Teil des Erfolgs.

Bei Adipositas Zucker dauerhaft reduzieren

Eine Schlüsselrolle spielt außerdem der Umgang mit Süßigkeiten und mit Zucker in Fertiggerichten. Der Mensch ist auf Süßes programmiert. Vielen fällt es schwer, von heute auf morgen auf Zucker zu verzichten. Zuckerersatzstoffe wie Xylit oder auch Stevia sind keine Lösung auf Dauer, denn sie erhalten den Süßhunger aufrecht und stehen im Verdacht, die Darmflora negativ zu verändern.

Frisch kochen und Fertigprodukte vermeiden

Nachhaltig erfolgversprechend ist dagegen ein Umtrainieren des Geschmacks. Das funktioniert, indem man Süße Schritt für Schritt reduziert: zum Beispiel gekaufte Fruchtjoghurts immer mehr mit Naturjoghurt "strecken" oder beim Backen immer weniger Süße zusetzen. Fertig- und Convenience-Produkte immer mehr aus der Küche verbannen: Wer frisch kocht, zum Beispiel nach unseren schlanken Rezepten, spart unnötige Kalorien und mit den richtigen Tipps auch unnötigen Aufwand.

Ein guter Einstieg in die Ernährungsumstellung können Reistage sein: Tage mit drei Reismahlzeiten. Sie unterstützen das Abnehmen und sensibilisieren die Geschmacksnerven.

Zum Abnehmen nur wenige Mahlzeiten essen - die aber gut satt machen

Eine Ernährungstherapie bei Übergewicht bedeutet vor allem:



Essen nur zu den Hauptmahlzeiten (also nur zwei- oder dreimal am Tag)

auf kalorienfreie Getränke umstellen (Wasser, Tees, schwarzer Kaffee)

konsequent kein Snacking mehr (das gilt auch für kalorienhaltige Getränke: kein Milchkaffee, Saft etc. zwischendurch) - lieber zum Fördern der Fettverbrennung eine Methode des Intervallfastens umsetzen.

Stattdessen das Richtige essen, das auch satt macht (siehe Tabelle unten):



Was essen bei Adipositas: Lebensmittel und Rezepte

Die richtige Ernährungsweise, um abzunehmen: Hier finden Sie geeignete Rezepte und Lebensmittel-Listen (auch zum Herunterladen).

