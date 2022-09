Gute Fette, schlechte Fette: Welche sind gesund? Stand: 09.09.2022 11:33 Uhr Fette haben einen schlechten Ruf, dabei sind sie für die Ernährung unverzichtbar. Es kommt darauf an, welche Fette man zu sich nimmt: gesättigte Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren oder Transfette.

Fette gehören neben Kohlenhydraten und Eiweiß zu den lebenswichtigen Nahrungsbausteinen. Sie liefern wertvolle Fettsäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann, und sorgen dafür, dass der Körper die fettlöslichen Vitamine überhaupt aufnehmen kann. Außerdem sind Fette Geschmacksträger, sie bringen viel Aroma in unser Essen. Wichtig ist zu unterscheiden, welche Fette gesund und welche ungesund sind.

Was sind schlechte Fette?

Als ungesund gelten sogenannte schlechte Fette, die viele gesättigte Fettsäuren enthalten. Diese sind in vielen tierischen Lebensmitteln enthalten. Meist erkennt man die Fette daran, dass sie fest und nicht flüssig sind. Zudem lassen sie sich oft gut erhitzen. Diese Lebensmittel enthalten "schlechte" Fette:

Fleisch und Wurst (vor allem rotes Fleisch oder Fleischwurst)

Milchprodukte wie Butter und Käse

tropische Öle wie Kokos- oder Palmöl

Fertigprodukte und hoch verarbeitete Lebensmittel

Zu viele gesättigte Fettsäuren schaden der Gesundheit

"Der große Nachteil dieser Fette ist, dass sie den Cholesterinspiegel stark ansteigen lassen, wenn wir zu viel davon konsumieren. Sie können so ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen", so Ernährungsmedizinerin Dr. Silja Schäfer. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes können die Folge sein.

Was sind gute Fette?

Mit "guten Fetten" sind ungesättigte Fettsäuren gemeint. Sie werden unterteilt in einfache und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Die einfach ungesättigten Fette sind flüssig und kommen in pflanzlichen Ölen vor, etwa Olivenöl oder Rapsöl. Weil der Körper sie selbst herstellen kann, sind sie nicht essentiell. Anders die mehrfach ungesättigten Fettsäuren: Diese kann der Körper nicht selbst produzieren, deshalb ist er darauf angewiesen, sie mit der Nahrung aufzunehmen. Auf dem Speiseplan sollten deshalb Lebensmittel stehen, die viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten. Dazu gehören:

Öle wie Lein- und Distelöl

naturbelassene Nüsse, Samen und Kerne

Avocado

fetter Seefisch (Lachs, Makrele)

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren Omega-3 und -6

Die guten Fette sind für viele Prozesse im Körper notwendig. Ungesättigte Fettsäuren machen die Aufnahme fettlöslicher Vitamine möglich, können einen hohen Cholesterinspiegel senken und wirken sich positiv auf Zellwände, Gehirn und Blutdruck aus. Besonders wertvoll sind die Omega-3-Fettsäuren, die in Leinsamen und Fisch enthalten sind, sowie die Omega-6-Fettsäuren, wie sie vor allem in Sonnenblumen- und Distelöl zu finden sind. Zu viel Omega-6 aber schadet dem Körper eher, deshalb empfehlen Ernährungswissenschaftler heute vermehrt Omega-3-haltiges Rapsöl statt Sonnenblumenöl.

Transfette erhöhen Cholesterinspiegel

In Fast Food wie Burgern, Pommes frites oder Fertigpizza stecken sogenannte Transfette. Sie entstehen, wenn ungesättigte Fettsäuren industriell hoch verarbeitet sowie stark oder mehrfach erhitzt werden, etwa beim Backen oder Frittieren. Diese Transfette erhöhen den Cholesterinspiegel und können zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Wenn dauerhaft zu viel LDL-Cholesterin im Blut ist, bilden sich Ablagerungen an den Gefäßwänden, die sogenannte Arteriosklerose. Damit steigt die Gefahr für Herzinfarkt und Schlaganfall.

Transfette erkennen und vermeiden

Pflanzliche Margarine ist nicht immer die gesündere Wahl im Vergleich zu Butter aus tierischem Fett. Denn in einigen Margarine-Sorten finden sich auch Transfette. Zu erkennen sind diese in der Zutatenliste oft als "gehärtete Fette" oder "teilweise gehärtete Fette". Vorsicht: Transfette können auch ungewollt in der eigenen Küche entstehen, wenn hitzeempfindliche ungesättigte Fette wie bestimmte Pflanzenöle beim Braten oder Frittieren zu stark erhitzt werden.

Transfette steigern zudem den Appetit auf Ungesundes. Denn der Körper signalisiert leider nicht, dass er satt ist, sondern dass er mehr davon möchte. So erklärt sich auch der wiederholte Griff in die Chipstüte.

Tipps für eine gesunde Ernährung mit Fetten

Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sollte man darauf achten, welche Fette man zu sich nimmt. Mit einigen einfachen Maßnahmen lassen sich gute Fette in den Alltag integrieren.

eher pflanzliche als tierische Fette wählen

Transfette meiden, vor allem Fertigprodukte, -backwaren und Chips

lieber selbst kochen, backen oder Gemüsechips machen

beim Kochen Olivenöl, Rapsöl, Butterschmalz oder natives Kokosöl verwenden

in der kalten Küche, etwa für Salate, zu Leinöl oder Nussölen greifen

tierische Produkte wie Butter, Käse, Milch und Fleisch in Bio-Qualität kaufen, diese weisen ein günstigeres Fettsäuremuster auf

ein- bis zweimal die Woche fetten Fisch wie Lachs essen

regelmäßig Nüsse, Kerne, Samen, Oliven oder auch Avocado im Salat oder als Snack essen

