Das Hamburger Spendenparlament will in diesem Jahr 20 Projekte unterstützen. Unter anderem soll die marode Schwimmhalle der Fridtjof-Nansen-Schule in Lurup saniert werden. Geld soll es unter anderem auch geben für den mobilen Hospiz-Dienst Tabea oder das Haus der Jugend in Wilhelmsburg. | Sendedatum NDR 90,3: 28.07.2020 18:00