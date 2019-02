Bei einem Verkehrsunfall in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am Abend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen zwei Autos frontal zusammen. Der mutmaßliche Unfallverursacher war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Fahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. | 08.02.2019 07:17

Nachdem eine junge Mutter mit ihrem drei Wochen alten Säugling verschwunden war, hat die Polizei nun Entwarnung gegeben. Die Beamten haben die 18-Jährige und ihr Baby in Lübeck gefunden. Beide seien wohlauf, hieß es. Das Jugendamt muss nun entscheiden, ob das Kind bei der Mutter bleiben kann oder nicht. Die junge Frau war bis Sonntag in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Bordesholm untergebracht gewesen und von dort offenbar weggelaufen. Am Mittwoch hatten die Beamten die Menschen in Schleswig-Holstein gebeten, bei der Suche zu helfen. | 07.02.2019 17:57