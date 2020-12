Stand: 02.12.2020 12:59 Uhr NDR Kultur à la carte EXTRA: Musiker bekommen eine Bühne

In der Konzertreihe NDR Kultur à la carte EXTRA präsentieren wir jeden Mittwoch norddeutsche Musiker mit einem Live-Konzert - bei uns im Studio, im Radio und als Videolivestream. So unterstützt NDR Kultur während der Corona-Krise Künstlerinnen und Künstler in Norddeutschland.