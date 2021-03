Live: Latin-Soul von Bonny Ferrer und Nenad Lautarevic Stand: 16.03.2021 16:04 Uhr Bonny Ferrer und Nenad Lautarevic holen für ihr einstündiges Konzert ein Stück Karibik nach Hamburg. Bei NDR Kultur à la carte EXTRA spielen sie ein Duo-Programm voll mitreißendem Latin-Soul.

Ihre Stimme geht unter die Haut: Warm und temperamentvoll singt Bonny Ferrer über das Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Dabei hat die Sängerin aus Hamburg ihre eigene Stilrichtung gefunden: Inspiriert durch ihre spanisch-ghanaischen Wurzeln, entwickelte sie einen besonderen Latin-Soul, der das Publikum mitreißt. In größerer Besetzung bringt Bonny Ferrer ganze Säle zum Kochen.

Karibische Klänge mit Bonny Ferrer und Nenad Lautarevic

Für NDR Kultur à la carte EXTRA hat sie ein Duo-Programm zusammengestellt aus eigenen Stücken ihres aktuellen Albums "de dentro hacía fuera" und Cover-Versionen bekannter Hits. Der erfahrene Pianist Nenad Lautarevic begleitet die Sängerin am Klavier, gemeinsam holen die beiden ein wenig Karibik in die norddeutsche Tiefebene. Die Vorfreude auf das zwanzigste Livekonzert in unserer Reihe NDR Kultur à la carte EXTRA ist groß.

Das Gespräch führt Jan Wiedemann.

Weitere Informationen NDR Kultur à la carte EXTRA: Musiker bekommen eine Bühne Eine Konzertreihe, mit der NDR Kultur während der Corona-Krise Künstlerinnen und Künstler in Norddeutschland unterstützt. mehr

