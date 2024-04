Mandoline im Doppel: Caterina Lichtenberg und Mike Marshall Stand: 03.04.2024 00:01 Uhr Die deutsche Mandolinistin Caterina Lichtenberg und der US-Amerikaner Mike Marshall sind nicht nur auf der Bühne ein Paar, sondern auch privat.

2024 ist es die Tuba, im Vorjahr war es die Mandoline: Die Rede ist vom "Instrument des Jahres", einer bundesweiten Aktion der Landesmusikräte. Am 4. Januar 2023 traten bei NDR Kultur EXTRA zwei international gefragte Top-Mandolinisten auf. Die Deutsche Caterina Lichtenberg und der US-Amerikaner Mike Marshall sind nicht nur auf der Bühne ein Paar, sondern auch privat. Lichtenberg hat an der Musikhochschule Köln die weltweit einzige Professur für klassische Mandoline inne. Ihr Mann Mike Marshall ist durch den Bluesgrass-Sound seiner Heimat geprägt. Beide verbinden in ihren Programmen Elemente aus Klassik, Barock und Folk. Für ihr Konzert bei NDR Kultur EXTRA hatte das sympathische Duo Stücke aus verschiedenen Genres ausgesucht, um die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ihres Instruments zu zeigen.

Wie habt ihr euch beide kennengelernt?

Mike Marshall: Wir waren Fans voneinander und hatten auch CDs von dem jeweils anderen. Ich hatte Caterina gebucht, damit sie in Santa Cruz (Kalifornien) einen Mandolinen-Workshop gibt. Und vom ersten Moment an, als wir uns trafen, war es Mandolinen-Liebe auf den ersten Blick.

Caterina Lichtenberg: Wir hatten schon unsere CDs und kannten uns schon zehn Jahre, teilweise spielten wir auch auf denselben Festivals, da haben wir uns allerdings immer um ein oder zwei Tage verpasst. Irgendwann hat Mike mich eingeladen und dann habe ich die amerikanische Mandolinen-Welt ganz anders kennengelernt - mit den vielen Stilen, die es dort für unser Instrument gibt.

Ich glaube, du, Katharina, hast Mike genommen, weil er so gut kocht, kann das sein? Es gibt ein Foto von eurer Küche, da ist ein Schild an der Wand, darauf steht: Männer, die kochen, sind unwiderstehlich.

Lichtenberg: Das stimmt! Es ist so, dass Mike eine Kombination von unglaublich vielen Talenten hat. Zunächst war natürlich die Mandoline im Vordergrund, aber für das tägliche Zusammensein ist es ein großes Geschenk. Denn mein großes Hobby ist Essen und Mikes großes Hobby ist Kochen. Das passt ziemlich gut.

Die Mandoline war 2023 Instrument des Jahres. Warum war das wichtig?

Lichtenberg: Ich hoffe, dass dieses wunderschöne Instrument mit seiner ganzen Vielfalt ins Bewusstsein der Menschen rückt. Viele kennen die Mandoline nicht oder unterschätzen sie. Es ist ein sehr vielseitiges Instrument mit einer reichhaltigen Literatur und langen Geschichte. Es reicht vom Barock bis in die Neuzeit, ist aber eben auch in der populären Musik, im Bluegrass, im Jazz und in Brasilien sehr verbreitet. Das ist einfach ein total cooles Instrument, es ist klein und handlich und man kann es überall mitnehmen. Es spricht also alles dafür, Mandoline zu lernen.

Du hast die weltweit einzige Professur für klassische Mandoline. Das ist ein tolles Alleinstellungsmerkmal, aber würde dir nicht ein bisschen Konkurrenz das Geschäft beleben?

Lichtenberg: Ja, das würde es sehr beleben. Ich würde alles dafür tun, dass es noch mehrere Professoren in Deutschland gibt. Ich habe natürlich tolle Kollegen. Ich bin zum Glück nicht die einzige, die an den Hochschulen unterrichtet. Aber es wäre natürlich schön, das Instrument noch mit weiteren festen, guten Stellen auszustatten, weil es einfach toll ist, sich untereinander austauschen zu können und die Arbeit aufzuteilen.

