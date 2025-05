Der Meister der Improvisation wird 80: Zum Geburtstag von Keith Jarrett Stand: 08.05.2025 09:04 Uhr Wie kaum einem anderen Jazzkünstler ist es Keith Jarrett über Jahrzehnte hinweg gelungen, die renommiertesten Konzertsäle der Welt zu füllen. Heute wird der Pianist 80 Jahre alt. Der NDR veröffentlicht zu seinem Geburtstag Mitschnitte von einem Auftritt im Jahr 1972.

Sein Publikum begeisterte er mit der Interpretation klassischer Komponisten ebenso wie mit seinen Jazz-Interpretationen. Solo war Jarrett ein Meister - aber auch mit seinem Trio, zu dem Bassist Gary Peacock und Schlagzeuger Jack DeJohnette zählen, feierte er große Erfolge.

Kinofilm über Keith Jarretts "Köln Concert"

Begründet wurde sein Erfolg mit einem legendären Konzert vor 50 Jahren in Köln. Das Album "The Köln Concert" ist mit mehr als 3,5 Millionen verkauften Kopien das erfolgreichste Soloalbum der Jazz-Geschichte. Die Aufnahme gilt als Meilenstein, weil sie improvisierte Jazz-Musik bei einem breiten Publikum populär machte. Der Film "Köln 75" erzählt die Geschichte hinter dem legendären Konzert. Musste allerdings ohne Originalmusik von Keith Jarrett auskommen. Getragen wird er durch die Hauptdarstellerin Mala Emde, die die damals 18-jährige Konzertveranstalterin Vera Brandes spielt.

Keith Jarrett Trio live im NDR

Vor seinem großen Durchbruch war Jarrett mehrfach zu Gast im NDR und hat für Begeisterung gesorgt. Am 14. Juni 1972 spielte Keith Jarrett mit dem Bassisten Charlie Haden und dem Schlagzeuger Paul Motian den 81. NDR Jazzworkshop im damaligen Studio 10 des NDR Hamburg. Der NDR hat die Mitschnitte zu seinem 80. Geburtstag wieder online gestellt.

Keith Jarrett tritt nicht mehr öffentlich auf

Im Februar 2017 gab Keith Jarrett in der berühmten New Yorker Carnegie Hall sein bislang letztes öffentliches Konzert. Weitere Konzerte waren geplant, doch mussten aus "gesundheitlichen Gründen" abgesagt werden. Lange war unklar, was das genau bedeutet, bis sich die Jazz-Legende 2020 in der "New York Times" zu Wort meldete und traurige Nachrichten überbrachte: Nach zwei Schlaganfällen werde er wohl nie wieder öffentliche Konzerte geben.

