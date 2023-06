Ausgezeichnete Jazzsängerin: Ella Burkhardt & JAZUL Duo Stand: 30.06.2023 09:10 Uhr Mit ihrem Vater Ingolf Burkhardt, Trompeter der NDR Bigband, und dem Gitarristen Roland Cabezas war Jazzsängerin Ella Burkhardt im Studio von NDR Kultur EXTRA. Die vielversprechende Nachwuchskünstlerin und Musikstudentin ist Trägerin des Förderpreises der JazzBaltica.

Bereits als Schülerin hat Ella Burkhardt das Publikum erstaunt und begeistert: bei Jugend Jazzt, bei der JazzBaltica mit Nils Landgren oder wenn sie mit ihrem Vater Ingolf Burkhardt, Trompeter der NDR Bigband, auf der Bühne stand, was sie auch heute noch manchmal macht. Inzwischen studiert die 21 Jahre alte Nachwuchskünstlerin in Maastricht Jazzgesang.

Am 24. Juni trat Ella zusammen mit ihrem Vater und dem Gitarristen Roland Cabezas bei der JazzBaltica auf und nahm dort auch den diesjährigen Förderpreis des Festivals entgegen.

Du hast gerade den Förderpreis von der JazzBaltica bekommen. Wie hast du davon erfahren?

Ella Burkhardt: Ich war in Maastricht mit einem Kumpel unterwegs, als die Mail kam. Ich dachte instinktiv: Das muss eine Absage sein! Das war es nicht und ich war überglücklich!

Du studierst Jazz in Maastricht. Wie bist du auf Maastricht gekommen?

Ella Burkhardt: Ich wollte in Holland studieren, weil man da auf Englisch studiert. Und England ist natürlich ein bisschen weiter weg und es ist schwerer, dort hin zu kommen. In der Aufnahmeprüfung, das war während, Corona, da haben mich die Lehrerinnen einfach total überzeugt. Die wirkten alle so cool. Dann wollte ich da hin.

Ich werde jetzt hellhörig, wenn du sagst die Lehrerinnen. Du hast in einem Interview darüber gesprochen, wie es ist, als junge Frau in der Männerdomäne Jazz. Auch Stefanie Lottermoser hat im Interview über strukturelle Probleme im Jazz gesprochen. Es gäbe zu wenig Jazz-Dozentinnen. Wie ist es in Maastricht?

Ella Burkhardt: Es ist genau so. Im Gesang hat man typischerweise mehr Sängerinnen dabei. Aber sonst haben wir keine anderen Dozentinnen, in Instrumentalfächern vor allem. Da fehlt das natürlich. Da fehlt dann auch die Repräsentation.

In einem Jahr wirst du deinen Abschluss machen. Wie sind deine Pläne für die Zukunft?

Ella Burkhardt: Let the wind carry me. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich schaue, wo die Musik mich hinführt. In einem Jahr kann noch viel passieren.

Das Gespräch führte Philipp Cavert.

