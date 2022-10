Vier Hände, ein Klavier: Konzert mit Clara und Marie Becker Stand: 13.10.2022 15:15 Uhr Die 50. Ausgabe von NDR Kultur à la carte EXTRA bestreiten bei zwei junge Künstlerinnen gemeinsam an einem Instrument: die Zwillingsschwestern Clara und Marie Becker am Klavier.

Sie haben ein abwechslungsreiches Programm für Klavier zu vier Händen zusammengestellt. Teils handelt es sich um Bearbeitungen, teils um Originalkompositionen wie das Andante und Allegro brillant op. 92 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ob Zwillinge es im Duo einfacher haben? Clara und Marie werden uns das bestimmt verraten. Privat sind sie jedenfalls unzertrennlich und haben sich übrigens erst ziemlich spät entschieden, Berufsmusikerinnen zu werden. Aber das muss ja kein Nachteil sein.

Jetzt gerade ist es so, dass Clara am Flügel unten spielt und Marie, du spielst oben. Ist das grundsätzlich so, dass Clara, den tiefen Part übernimmt?

Clara Becker: Anfangs haben wir schon getauscht, damit wir uns an beiden Plätzen zuhause fühlen und beides lernen und wir die unterschiedlichen Anforderungen mitbekommen. Nach einiger Zeit haben wir uns dazu entschlossen, wenn wir vierhändig an einem Klavier spielen, dass ich den unteren Part spiele und Marie den Primo übernimmt. An zwei Klavieren spielt das keine so große Rolle mehr. Da sind die Parts doch ähnlicher und wir finden einfach, dass das unseren Charaktereigenschaften näher kommt.

Marie Becker: Nach Jahren hat man sich dann natürlich auch an seine Rolle gewöhnt, sodass Clara jetzt zum Beispiel für mich sehr gut das Pedal mittreten kann - andersrum ist es einfach ungewohnter. Wir haben bei unserem letzten Stück heute mal die Rollen getauscht. Das ist für uns auch ein spannendes Experiment zu sehen, wie das eigentlich funktioniert. Aber bei den Proben war es schon lustig zu sehen, wie ungewohnt das nach der Zeit doch für uns geworden ist.

Vielleicht könnt ihr euch mal gegenseitig beschreiben. Denn es macht mich neugierig zu hören warum sich Clara eher bei dem tiefen Part owohlfühlt und Marie für den hohen?

Marie Becker: Ich würde Clara als jemanden beschreiben, die unserem Duo insgesamt Sicherheit und Stabilität gibt. Ich fühle mich wohl damit, dass sie mir und dem Stück oft die rhythmische Basis gibt. Außerdem ist sie nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, dass hilft mir bei meinem Part sehr.

Clara Becker: Dieser Part ist natürlich etwas mehr nach außen orientiert und lässt auch ein paar mehr Freiheiten zu. Das ergänzt sich einfach ganz gut. Ich glaube, man braucht beide Pole und eine solide Basis.

Ihr seid jetzt nach Hamburg gezogen, wie kann ich mir das bei euch zu Hause vorstellen? Habt ihr da zwei Instrumente, damit jeder auch einzeln üben kann?

Marie Becker: Ja, genau. Unsere Wohnung ist klein, aber groß genug für zwei Flügel. Wir haben tatsächlich unsere beiden Flügel mitgenommen. Da sind wir froh, dass wir einfach rund um die Uhr, wenn wir spielen wollen, spielen können.

AUDIO: NDR Kultur à la carte EXTRA mit Clara und Marie Becker (55 Min) NDR Kultur à la carte EXTRA mit Clara und Marie Becker (55 Min)

Stehen die beiden Flügel denn in einem Raum, oder habt ihr sie getrennt, damit ihr auch getrennt voneinander üben könnt? Denn logistisch ist das ja gar nicht so einfach innerhalb von einer Wohnung zwei so riesige Instrumente zu haben.

Clara Becker: Wir haben eine ganz clevere Lösung gefunden, die einzige Lösung, die vielleicht in dieser Wohnung möglich war. Wir haben beide Flügel in zwei Räumen stehen, also getrennt voneinander. Die sind durch einen kleinen Flur verbunden, dadurch können wir uns sehen. Man kann also die Tür schließen und getrennt üben, oder die Tür öffnen und zusammen üben.

Das ist clever, kann ich mir sehr gut vorstellen. Gibt es denn auch Zeiten, wo es mal nervt, dass ihr zu zweit in einer Wohnung seid und beide immer übt? Wird es auch mal zu nah?

Marie Becker: Ich glaube schon, dass wir ein größeres Streitpotenzial haben als andere Duo-Partner, die sich nur zu Proben verabreden. Schließlich teilen wir alles im Leben. Da kracht es schon oft genug. Aber so richtig nervt es uns nicht. Wir kennen es nicht anders. Wir haben schon immer zusammengelebt und können uns das nicht anders vorstellen.

Was ist eure Strategie um euch wieder zu versöhnen? Habt ihr da einen Trick, braucht ihr dann einfach ein bisschen Abstand, oder wie kommt ihr wieder zusammen? Wenn ihr zum Beispiel abends ein Konzert spielt und euch am Tag gestritten habt, wie macht ihr das?

Clara Becker: Das versuchen wir zu vermeiden, dass wir vor einem Konzert streiten. Das passiert aber auch mal. Wir sind nicht so nachtragend und brauchen nicht lange, bis wir es wieder gut sein lassen und uns vertragen.

Marie Becker: Wir streiten kurz und heftig, aber es ist nie von langer Dauer.

Das Gespräch führte Friederike Westerhaus.

