Santa Claus is coming! Juliano Rossi & Lutz Krajenski mit Weihnachtssongs Sendedatum: 06.12.2023 13:00 Uhr Der Rocksänger Juliano Rossi liebt das American Songbook. Zusammen mit Lutz Krajenski präsentiert er Weihnachtsklassiker.

Schon als Jugendlicher gründete Oliver Perau in Hannover die erfolgreiche Rockband Terry Hoax, mit der er sechs Alben aufnahm und viele Konzerte spielte. Zudem baute er sich mit den Jahren unter dem Künstlernamen Juliano Rossi eine Solokarriere als Sänger auf. Als solcher widmet er sich mit Leidenschaft dem American Songbook und Swing-Klassikern von Frank Sinatra, Dean Martin und Burt Bacharach. Daraus entstanden ist unter anderem ein Weihnachtsprogramm mit der Bigband von Lutz Krajenski, ebenfalls einem Urgestein der hannoverschen Musikszene. Für die Bigband ist das Studio von NDR Kultur EXTRA leider zu klein, daher kommen Juliano Rossi und Lutz Krajenski zu zweit und haben amerikanische Weihnachts-Evergreens mit Klavierbegleitung präsentiert.

Juliano, du führst ein musikalisches Dreifachleben. In dem einen Leben singst du in der Rockband "Terry Hoax", eine wirkliche Institution in Hannover. Die Band gibt es seit über 30 Jahren. Du machst auch Punk und Hip-Hop.

Juliano Rossi: Punk habe ich mal gemacht. Ich bin in den Neunzigern mit einer Band nach Japan geflogen und bin dort als Punksänger eingesprungen, weil der eigentliche Sänger konnte nicht, und das hab ich auch mal gemacht. Aber das muss ich nicht unbedingt nochmal machen.

Schlager singst du auch. Warum schlagen denn musikalisch so viele Herzen in deiner Brust?

Rossi: Ich habe mir das eigentlich gar nicht so überlegt. Mit der Band Terry Hoax fing es an, ich war 17 Jahre alt und ein Freund fragte mich, ob wir eine Band gründen wollen. Meine Frage war, was ich denn da machen soll? Und dann sagte er, du singst natürlich. Ich hatte mich wohl in einem gemeinsamen Ungarn-Urlaub als Sänger hervorgetan. Die Musik wurde von den Gitarristen vorgeschlagen. Ich passte mich allerdings sehr glaubhaft an und komponierte und textete auch fröhlich mit. Aber Juliano Rossi ist vielleicht, weil man es jetzt ganz genau nehmen sollte, näher dran an meinem persönlichen Musikgeschmack, also an dem, was ich zuhause höre. Und ich singe ganz alte Schlager in Pflegeeinrichtungen für Menschen mit Demenz. Das habe ich mir nicht ausgedacht, da wurde ich einfach gefragt, ob ich Lust hätte und ich habe ja gesagt.

In deinem Pass steht Oliver Perau, du bist heute hier als Juliano Rossi. Höre ich da eine gewisse Italien-Sehnsucht raus?

Rossi: Es musste schnell gehen. Ich habe damals mein erstes Konzert gegeben als Juliano Rossi. Die Redakteurin, die das groß ankündigen wollte, sagte, wie nennst du dich denn bei diesem Konzert? Und ich sagte: Oliver Perau. Und sie sagte, Nein, du brauchst einen klangvollen Namen. Und dann dachte ich an: Herr Rossi sucht das Glück, das war eine Serie, die ich gerne geguckt habe, und ich suchte auch gerade das Glück. Da habe ich mich Herr Rossi genannt, und Juliano hatte ich mir mal für einen eventuellen Nachwuchs zurechtgelegt, der war aber in weite Ferne gerückt, und dann habe ich mich selber so getauft. Hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt als die fünf Minuten, die ich hatte, wäre vielleicht ein anderer Name dabei rausgekommen. Aber ich lebe ganz gut damit. Ich war auch als Juliano Rossi im Hotel eingecheckt.

Ihr beiden kennt euch schon sehr, sehr lange. Ihr macht auch schon sehr lange gemeinsam Musik. Ich habe bei der Recherche festgestellt, selbst Terry Hoax zum Beispiel hat sich mal eine Zeit gekreuzt mit dem Leben von Lutz Krajenski. Wie habt ihr euch denn ursprünglich kennengelernt?

Lutz Krajenski: Das war 1996, da war der Lutz noch ganz klein und hatte sogar noch einen kleinen Schnauzer und trug einen Micky-Pullover. Terry Hoax hatte die Idee mal mit Keyboarder zu spielen. Ich habe auch ein paar Mal auf dem Album gespielt, und dann war das scheinbar so cool, dass Terry Hoax plötzlich als Gitarrenband gesagt hat, wir brauchen jetzt mal einen Keyboarder. Dann bin ich mit auf Tour gegangen und habe da eine coole Zeit gehabt. Das war der Start von unserer langen Zusammenarbeit und vor allen Dingen aber auch der Start einer großen Freundschaft. Das ist ja das Tolle, wir machen so viel Musik zusammen und sind aber auch wirklich gut befreundet. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension mit einem richtig guten Freund auf der Bühne zu stehen.

Rossi: Wenn man so gut befreundet ist, hat das auch zur Folge, dass wir manchmal überhaupt keine Pausen entstehen lassen. Wir gehen oft zusammen auf die Bühne und Lutz erzählt mir währenddessen noch was. Ich bin jemand, der vor Konzerten fürchterlich nervös ist. Manchmal denke ich, warte doch noch einmal kurz einen Moment. Oder in der Pause gehen wir von der Bühne runter und dann sagt Lutz, was ich noch erzählen wollte und dann erzählt er weiter. Lutz ist einfach unglaublich cool im Gegensatz zu mir, ich bin immer sehr angespannt.

Das Gespräch führte Anna Nóvak.

