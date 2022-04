Klassische Klänge mit Johanna Röhrig und Hubert Rutkowski Stand: 05.05.2021 18:03 Uhr Die Hamburger Geigerin Johanna Röhrig gehört zu den aufsteigenden Sternen der jungen Klassik-Szene. Bei NDR Kultur à la carte EXTRA trat sie zusammen mit ihrem Duopartner Hubert Rutkowski auf.

Bereits mit sechs Jahren stand für Johanna Röhrig fest, dass sie Geigerin werden möchte. "Es dauert lange, bis man einen schönen Ton auf der Geige erzeugen kann. Dabei muss die innere Vorstellung des Klangs, den man erreichen möchte, stark sein. Nur so können die technischen Schwierigkeiten am Anfang überwunden werden", erklärt die 1993 in Hamburg geborene Geigerin. "Und auch später kommt man ohne den liebevollen Druck der Eltern, die einen immer wieder zum Üben anhalten, nicht über die Teenager-Jahre hinweg. In diesem schwierigen Alter hören viele Jugendliche auf."

Johanna Röhrig hat ihr Instrument nicht weggelegt, sondern kontinuierlich weitergeübt. Und das hat sich gelohnt. Nach einem Studium an der Royal Academy of Music in London kehrte sie nach Hamburg zurück, um in der Solistenklasse von Tanja Becker-Bender ihren letzten Schliff zu erhalten. Mehrfach wurde Johanna Röhrig bei Wettbewerben ausgezeichnet. Bei NDR Kultur à la carte EXTRA tritt sie zusammen mit ihrem Duopartner Hubert Rutkowski auf.

Das Gespräch führt Anna Kremer.

