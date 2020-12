Konzert mit Jan-Frederick Behrend und Sönke Schreiber Stand: 08.12.2020 12:01 Uhr Zwei der vier Ensemblemitglieder von Elbtonal Percussion musizieren live bei NDR Kultur à la carte EXTRA. Beitrag anhören 54 Min

Der sogenannte "Hamburg Sound of Percussion" ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt: Das außergewöhnliche Quartett der vier Schlagwerker verblüfft seit 25 Jahren mit immer neuen Werken, die sie mit Trommeln, Marimba- und Vibraphonen und teils zweckentfremdeten Alltagsgegenständen schaffen. Ob Klassik, Jazz oder Weltmusik - Elbtonal Percussion fühlt sich in vielen Musikrichtungen zu Hause.

Mit Elbtonal Percussion und anderen Projekten unterwegs

Neben der gemeinsamen Musikkarriere verwirklicht sich jeder der vier Künstler noch in anderen Projekten. Jan-Frederick Behrend beispielsweise komponiert und produziert in seinem eigenen Aufnahmestudio auch mit anderen Künstlern wie Mark Forster oder Revolverheld. Und Sönke Schreiber lehrt an Musikschulen, engagiert sich bei Kinder- und Jugendkonzerten und musiziert außerdem im kammermusikalischen Duo "formativ".

Jan-Frederick Behrend und Sönke Schreiber live bei NDR Kultur à la carte EXTRA

Auf einem Teil ihres großen Instrumentariums spielen die beiden Musiker live bei NDR Kultur à la carte EXTRA. Ein besonderes Konzert im Rahmen einer kleinen Reihe, mit der NDR Kultur Künstlerinnen und Künstler in Norddeutschland eine Bühne bietet in schwierigen Zeiten.

Das Gespräch führt Beate Scheibe.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 09.12.2020 | 13:00 Uhr