Tango-Konzert mit Jakob Neubauer und Michael Schröder Stand: 09.03.2021 10:23 Uhr Die Hamburger Künstler Jakob Neubauer und Michael Schröder spielen bei NDR Kultur à la carte EXTRA live ein Programm zu Ehren Astor Piazzollas.

Der Bandoneon-Virtuose Astor Piazzolla prägte den Tango wie kein anderer: Er entwickelte die Tanzmusik aus dem Rotlichtmilieu von Buenos Aires zu einem Kunststil weiter, der auch in der Konzerthalle seinen Platz fand. Am 11. März wäre der Erfinder des Tango Nuevo 100 Jahre alt geworden.

Eine Hommage an Astor Piazzolla

Das Konzert, das Jakob Neubauer und Michael Schröder live bei NDR Kultur à la carte EXTRA geben, ist eine Hommage an Astor Piazzolla. Neubauer spielt im renommierten Jourist Quartett das Bajan, also die osteuropäische Variante des chromatischen Knopfakkordeons. Sein Duopartner ist der Hamburger Gitarrist Michael Schröder. Er hat schon mit namhaften Orchestern unter der Leitung von Kent Nagano oder Christoph Eschenbach zusammengearbeitet. In dieser Ausgabe unserer kleinen, feinen Konzertreihe wird es sicher besonders temperamentvoll zugehen.

Das Gespräch führt Anna Kremer.

