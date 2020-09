Stand: 26.06.2020 11:52 Uhr

Discover Music!

Konzerte für Kinder und Jugendliche von NDR Elbphilharmonie Orchester, NDR Chor, NDR Bigband und NDR Radiophilharmonie

Mit einer "Ausgebüxten Eisenbahn" und einer "Reise über die Moldau" fing alles an. Mit diesen Programmen startete der NDR zu Beginn des neuen Jahrtausends seine Konzertreihen für die jüngsten Zuhörer*innen. Inzwischen besuchen pro Saison 40.000 Kinder und Jugendliche zahlreiche Konzerte in Hamburg und Hannover. Seid Ihr schon dabei? Stöbert durch unsere Veranstaltungen in Hamburg und Hannover!