Konzert mit Asya Fateyeva und Valeriya Myrosh Stand: 19.01.2021 11:46 Uhr Asya Fateyeva und Valeriya Myrosh sind Meisterinnen ihres Fachs: Mit Saxophon und Klavier spielen die Musikerinnen live.

Die jungen Künstlerinnen machen schon seit Jahren miteinander Musik: Asya Fateyeva ist klassische Saxophonistin und widmet sich einem breiten Repertoire. Sie spielt Werke vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik, improvisiert und experimentiert aber auch gerne. Orgel und Saxophon? Warum nicht.

Endlich wieder gemeinsam auf einer Bühne

Die Liste ihrer Auszeichnungen und Stipendien ist mittlerweile lang: 2016 erhielt sie den ECHO Klassik für ihr Debütalbum, an dem auch Valeriya Myrosh mitwirkte. Die ebenfalls preisgekrönte Pianistin tritt regelmäßig auf internationalen Festivals auf und spielte schon an der Seite einiger bedeutender Orchester. Zudem ist sie Dozentin für Kammermusik an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Die Möglichkeit, bei NDR Kultur à la carte EXTRA endlich wieder gemeinsam und live auf der Bühne zu stehen, freut Asya Fateyeva und Valeriya Myrosh ungemein.

Das Gespräch führt Mischa Kreiskott.

