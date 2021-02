Konzert mit Jens-Uwe Popp und Jochen Roß Stand: 16.02.2021 12:44 Uhr Bei NDR Kultur à la carte EXTRA haben Jens-Uwe Popp und Jochen Roß in einem Live-Konzert ihr aktuelles Album "Durch Raum und Zeit" vorgestellt. Beitrag anhören 54 Min

Auf ihrem aktuellen Album unternehmen die beiden Künstler eine Reise durch Raum und Zeit. Genau genommen tun sie das aber schon seit 1997: Damals entstand nämlich das "duo.popp.roß". Der Rendsburger Jens-Uwe Popp hatte zuvor schon mit vielen namhaften Musikern gearbeitet. Mit den Jahren ist die Liste immer länger geworden.

Neues Album "Durch Raum und Zeit" im Konzert

So gewann der Gitarrist z.B. mit dem "David Orlowsky Trio" zweimal den Echo Klassik. Sein Duo-Partner Jochen Roß spielt seit der Kindheit Mandoline, studierte wie Jens-Uwe Popp in Hamburg Musik und lebte eine Zeit lang in Schottland. Kein Wunder also, dass sich in dem abwechslungsreichen Programm des Duos auch schottische Folklore findet - neben klassischen Werken von Bach bis Granados und vielen Eigenkompositionen.

Das Gespräch führt Ludwig Hartmann.

