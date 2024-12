Alben 2025: Neues von Ringo Starr, Lady Gaga und The Weeknd Stand: 29.12.2024 06:00 Uhr Musikalisch ist im neuen Jahr einiges los: Neue Alben werden unter anderem von Franz Ferdinand, Lana Del Rey oder Eric Clapton erwartet. Und auch auf den Bühnen im Norden sind tolle Acts wie Ed Sheeran, Lenny Kravitz oder James Blunt zu erleben.

von Thomas Steinberg

Gleich am 10. Januar geht es mit einem neuen Album los: Was sei er nur für ein Drummer und so ein schöner Mensch! In seiner typisch humorvollen und ironischen Art muss Ringo Starr bei diesem Statement selbst ein wenig schmunzeln. Fakt ist dagegen, dass der Ex-Beatle mit dem Country-Album "Look Up" und hochkarätigen Gästen überrascht, beispielsweise Alison Krauss. "Thankful" und die weiteren zehn Songs entstanden in Nashville und Los Angeles in Zusammenarbeit mit US-Produzentenlegende T Bone Burnett.

Fröhliche Popsongs von Franz Ferdinand und der finale Teil einer Triologie von The Weeknd

Am selben Tag veröffentlichen Franz Ferdinand ihr neues Werk "The Human Fear". Darauf natürlich die aktuelle Single "Night And Day". Dieser wunderbare, fröhliche Popsong, in typischer Franz-Art, stimmt ideal auf das sechste Album der schottischen Indie-Helden ein. Neuigkeiten gibt es aus dem Hause David Gray und Bonnie "Prince" Billy alias Will Oldham. Seine aktuelle Produktion "The Purple Bird" spielte er stilvoll ebenfalls wie Starr in Nashville ein.

Ebenfalls am Start: The Weeknd. "Hurry Up Tomorrow" ist der dritte und finale Teil seiner Trilogie, nach den global erfolgreichen The Weeknd-Alben "After Hours" sowie "Dawn FM".

Klassiker und mehr: Neues von Eric Clapton

Ende Januar ist es ebenfalls mit einem neuen Studio-Werk von Eric Clapton so weit. Mr. Slowhand glänzt unter anderem bei seiner Fassung des Henri Mancini-Klassikers "Moon River". Unterstützt wird er dabei vom inzwischen verstorbenen Ausnahme-Gitarristen Jeff Beck. "Meanwhile" ist die erste Clapton-Veröffentlichung seit 2018. Zahlreiche Songs wurden bereits im Vorfeld veröffentlicht. Sechs brandneue des 79-Jährigen kommen hinzu, u. a. drei Tracks mit Van Morrison.

Im Februar erwarten wir musikalische Neuigkeiten von Dream Theatre, wie auch von Heather Nova. Nach dem hervorragenden Cover-Album "Other Shores" folgt nun "Breath And Air". "Die Texte sollten wie Poesie sein und die Melodie fließen. Dazu etwas sehr Reales, Emotionales, auf das der Hörer reagiert. Kommt alles zusammen, hast du einen guten Song", sagt Heather Nova. Das war ihr Ansatzpunkt bei "Breath And Air".

Weitere Alben sind 2025 unter anderem von Steven Wilson, Sparks, Lordi, The L.A. Guns und Steven Wilson angekündigt. Ebenso von Blondie, Lana Del Rey, Lady Gaga, Sarah Connor, Yvonne Catterfeld, Miley Cyrus und Sophie Ellis-Bextor. Mit der Vorab-Single "Freedom Of The Night" verweist die Britin auf ihre Disco-Wurzeln. "Murder On The Dancefloor" war ihr erster großer Hit 2001. "Ich war schon immer jemand, der die Musik braucht, um sich wieder aufzurichten, und in 'Freedom of the Night' geht es um dieses Gefühl. Musik als eine Form der Befreiung und ein bisschen Hedonismus. Diese Energie habe ich in meinem Leben stets gebraucht und ich weiß, dass ich nicht allein bin. Wie der Song beschreibt, muss man manchmal dem nachgeben, was man möchte."

Live-Konzerte im Norden

Live tut sich auf den norddeutschen Bühnen ebenfalls eine Menge 2025. James Blunt feiert am 28. Februar 20 Jahre "Back To Bedlam" in der Hamburger Barclays Arena. Mit seinem Erstlingswerk und Hits wie "You're Beautiful" und "High" ging es vor zwei Jahrzehnten gleich auf Platz Eins der Charts. Lenny Kravitz ist dagegen live am 20. März in der ZAG Arena in Hannover zu bewundern.

Ausverkauft ist bereits das Wacken-Wochenende Ende Juli, Anfang August. Vor 85.000 Fans treten dort Guns N' Roses als Headliner auf. Ebenfalls ein Hightlight des viertägigen Festivals: Ausnahme-Gitarrist Michael Schenker (der Bruder von Rudolf Schenker, Mitglied der Scorpions). Schenker zelebriert zudem seinen damaligen Einstieg als 19-jähriges "German Wunderkind" bei der britischen Hardrock-Institution UFO am 10. April in der Hamburger Fabrik. "Meine Jahre bei UFO, 1974-79" lautet das Motto - mit allen Hits, darunter "Only You Can Rock Me" und "Doctor Doctor". UFO-Chef Phil Mogg findet Schenkers Hommage an seine Band übrigens klasse.

Rhythm & Blues der Extra-Klasse präsentiert Joe Bonamassa am 6. Mai in der Zag Arena in Hannover.

Eighties pur: Holly Johnson und Kim Wilde

Der ehemalige Frankie-Goes-To-Hollywood-Frontmann Holly Johnson ist live am 15. Mai in der Hamburger Fabrik zu sehen und hören. Weiteres 80s-Feeling gibt es mit Kim Wilde. Die Britin kommt mit ihren Superhits wie "Kids In America" oder "You Came" am 20. November ins Hannoveraner Capitol und am 24. November in die Große Freiheit 36 in Hamburg.

Weitere Konzerte von Ed Sheeran, Linkin Park und den Scorpions

Ed Sheeran zieht weiterhin die Massen an. Vom 4. bis 6. Juli gastiert er im Hamburger Volksparkstadion. Linkin Park spielen am 16. Juni in der Heinz von Heiden-Arena in Hannover. Dort findet auch das große "Coming Home"-Konzert der Scorpions am 5. Juli statt. Zum 60. der legendären Band aus Hannover haben sich Gäste wie Alice Cooper sowie Judas Priest angesagt.

Britischen Pop-Soul der Extraklasse gibt es dagegen am 17. Oktober von und mit Simply Red in der Barclays Arena in Hamburg. Ein Heimspiel für Mono Inc. folgt am 18. Oktober in der Hamburger Edel Optics Arena.

