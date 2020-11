Live: Mark Schumann im NDR Kultur Konzert Stand: 11.11.2020 12:24 Uhr Der Cellist Mark Schumann spielt ab 13 Uhr live bei NDR Kultur in Hamburg in einer à la carte Extra-Ausgabe ein Solokonzert.

Wenn er den Bogen über die Saiten seines Cellos streicht, ist Mark Schumann glücklich. Dann ist der in Hamburg lebende Künstler ganz in seinem Element. Schon mit vier Jahren erhielt er seinen ersten Cello-Unterricht. Talent und Beharrlichkeit brachten Mark Schumann schnell auf internationale Bühnen, wo er an der Seite zahlreicher Orchester auftrat und sich einen Namen machte. 2010 erhielt er den Europäischen Kulturpreis.

Vorliebe für Johann Sebastian Bach

Die Kritiker feiern den jungen Cellisten, dessen musikalische Leidenschaft in jedem Ton mitschwingt. Mark Schumanns Repertoire ist klassisch geprägt: Als Solist spielt er mit Vorliebe Johann Sebastian Bach. Wenn er gemeinsam mit seinen Geschwistern im Schumann Quartett musiziert, stehen oft Werke von Beethoven, Haydn oder Schostakowitsch auf dem Programm.

Mark Schumann live bei NDR Kultur à la carte EXTRA

Mark Schumanns Solokonzert bei NDR Kultur à la carte EXTRA ist für ihn etwas ganz Besonderes: Ein Liveauftritt im Rahmen einer kleinen Konzertreihe, mit der NDR Kultur während der Corona-Krise Künstlerinnen und Künstler in Norddeutschland unterstützt.

Das Gespräch führt Ludwig Hartmann.

