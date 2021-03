Livekonzert mit dem Pianisten Leon Gurvitch Stand: 30.03.2021 12:48 Uhr Von Klassik bis Jazz präsentiert der Pianist Leon Gurvitch im Livekonzert seine große stilistische Bandbreite.

Leon Gurvitch ist nicht nur ein außergewöhnlicher Pianist, er komponiert und arrangiert auch selbst. So schafft er sich die Freiheit, verschiedenste Stilrichtungen kreativ zu einen: Er schreibt, spielt und liebt klassische Musik, genauso lässt er sich aber von lateinamerikanischen Einflüssen bis hin zum Jazz inspirieren. Auch seine Heimat, Weißrussland, klingt in Gurvitchs Kompositionen in Form von russischer Folklore an.

NDR Kultur à la carte EXTRA mit Leon Gurvitch

2017 gab Gurvitch sein Debüt in der ausverkauften Carnegie Hall New York. Doch dieser Meilenstein stellt für Leon Gurvitch nur eine Etappe dar, denn der Pianist möchte sich nicht auf seinen Erfolgen ausruhen. Es geht ihm immer nur um die Musik, um den Moment, wenn seine Ideen in einer Komposition ihre Form finden und er ein Gefühl in Töne übersetzt. Auf genau diesen Moment freut sich Leon Gurvitch bei seinem Gastspiel in der Sendung.

Das Gespräch führt Charlotte Oelschlegel.

