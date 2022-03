Die NDR Kultur App - kostenlos im Store!

NDR Kultur immer dabei: Kein Problem mit der NDR Kultur App für iOS und Android. Kostenloser Download im Store!

Mit der NDR Kultur App sind Sie noch näher dran an unserem Programm. In der App können Sie viele unserer Sendungen nachhören - wann immer Sie wollen. Stellen Sie sich einfach ihr eigenes Archiv zusammen.

Außerdem gibt's in der NDR Kultur App den direkten Draht ins Studio, schreiben Sie uns per Messenger oder nehmen Sie schnell und unkompliziert an Gewinnspielen teil: Einmal registrieren - und schon können Sie mit einem Klick mitmachen.

Noch Fragen? Kein Problem! Auf unserer Hilfeseite gibt es Antworten auf Ihre Fragen - und wenn auch das nicht hilft, schreiben Sie uns gerne eine Mail. Viel Spaß mit unserer neuen App!

VIDEO: Die NDR Kultur App (1 Min)