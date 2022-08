Der Nordseeküstenradweg zwischen Wilhelmshaven und Cuxhaven Stand: 01.08.2022 17:02 Uhr Über 900 Kilometer verläuft der Nordseeküstenradweg durch Deutschland - von der holländischen bis zur dänische Grenze. Von Wilhelmshaven führt die Strecke um den Jadebusen, nach Butjadingen und weiter nach Bremerhaven.

Die Route schlängelt sich küstennah durch die überwiegend flache Landschaft. Die Wege sind meist befestigt, allerdings kann es sehr windig sein. Insgesamt ist für den Abschnitt, der sich in zwei Etappen einteilen lässt, eine gute Kondition erforderlich.

Von Wilhelmshaven nach Butjadingen (circa 70 Kilometer)

Wilhelmshaven wurde 1869 von König Wilhelm I. von Preußen wegen der strategisch günstigen Lage als Marinegarnison gegründet und ist noch heute Deutschlands größter Marinestützpunkt. Das Marinemuseum dokumentiert die Entwicklung. Es liegt an der Maritimen Meile der Stadt, die zu mehreren Sehenswürdigkeiten führt, darunter auch zur Kaiser-Wilhelm-Brücke, dem Wahrzeichen Wilhelmshavens.

Südlich von Wilhelmshaven führt der Radweg zunächst zum alten Nordseebad Dangast, das sich gut für eine kleine Rast am Kurhaus eignet. Von dort reicht der Blick über den ganzen Jadebusen, denn Dangast liegt erhöht auf einem Geestrücken und benötigt keinen Deich. Vorbei an der ehemaligen Seeräuberstadt Varel geht es weiter zum Naturschutzgebiet Sehestedter Außendeichsmoor. Dieses "schwimmende Moor" liegt direkt am Strand und ist damit weltweit einzigartig. Bei stärkeren Sturmfluten werden die leichten Torfschichten des Moores vom Wasser angehoben.

Fedderwardersiel: Startpunkt für Wattenmeer-Törns

An den Jadebusen schließt sich die Halbinsel Butjadingen an. Dort liegt auch der kleine Fischerort Fedderwardersiel, der sich für eine Übernachtung nach gut der Hälfte der Strecke anbietet. Von Fedderwardersiel starten regelmäßig Fahrten zu einer der größten Seehundsbänke im niedersächsischen Wattenmeer.

Tipp: Wer in Richtung Cuxhaven fahren und den Weg abkürzen möchte, hat in Wilhelmshaven die Möglichkeit, die Strecke um rund 80 Kilometer zu reduzieren: Statt den Jadebusen zu umrunden, kann man die Fähre nach Eckwarderhörne nehmen und dort die Tour auf der Halbinsel Butjadingen fortsetzen.

Von Butjadingen nach Cuxhaven (circa 65 Kilometer)

Von Fedderwardersiel geht es bis in das etwa 17 Kilometer südöstlich gelegene Nordenham. Dort kann man mit der Fähre über die Weser nach Bremerhaven übersetzen, der größten Stadt an der deutschen Nordseeküste. Sie bietet mehrere interessante Sehenswürdigkeiten, darunter das Auswandererhaus, das Klimahaus, das Deutsche Schiffahrtsmuseum und den Zoo am Meer. Alle liegen direkt an der Weser.

Cuxhaven: Elbmündung und Abstecher nach Neuwerk

Immer dicht an der Küste führt der Radweg weiter in Richtung Norden nach Cuxhaven. Wichtiger Anziehungspunkt des Seebades ist der Elbanleger "Alte Liebe". Er wurde im 18. Jahrhundert aus drei versenkten Schiffen gebaut und bietet einen tollen Blick auf den gesamten Schiffsverkehr in der weiten Elbmündung. Interessant ist auch eine Fahrt mit dem Pferdewagen oder eine Wanderung durchs Watt und die Priele zur Insel Neuwerk.

Bis Ende 2021 verkehrte zwischen Cuxhaven und dem schleswig-holsteinischen Brunsbüttel eine Fähre, mit der sich der Nordseeküstenradweg ohne Abstecher ins Binnenland direkt an der Küste fortsetzen ließ. Momentan existiert diese Fährverbindung allerdings nicht mehr. Radfahren können an dieser Stelle also nicht mehr abkürzen, sondern fahren in Richtung Altes Land und Hamburg weiter, um die Elbe zu queren. Eine erste Möglichkeit hierzu bietet sich in Wischhafen.

