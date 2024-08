Auf dem Nordseeküstenradweg durch Ostfriesland nach Wilhelmshaven Stand: 26.08.2024 13:56 Uhr Auf 900 Kilometern verläuft der Nordseeküstenradweg durch Deutschland - von der niederländischen bis zur dänischen Grenze. In Niedersachsen führt der erste Abschnitt durch Ostfriesland nach Wilhelmshaven.

Die Strecke führt überwiegend durch flache, grüne Landschaften, oft direkt am Deich entlang, die Wege sind meist asphaltiert. Beim Befahren der Routen auf Innen- oder Außendeichen sollte man allerdings beachten, dass Hindernisse wie Treibgut oder Verschmutzungen durch Schafskot das Fahrradfahren beeinträchtigen können. Mancherorts können Radfahrer zwischen autofreien Strecken am Deich oder verkehrsarmen Routen durchs Hinterland wählen. Tipp: Wer viel Zeit mitbringt, kann einen Abstecher auf eine der Ostfriesischen Inseln einplanen. Insgesamt erfordert dieser Abschnitt eine relativ gute Kondition und sollte mindestens in drei bis vier Etappen eingeteilt werden.

Von Bunde nach Emden (circa 50 Kilometer)

Die Tour startet kurz hinter der niederländischen Grenze in Bunde und führt zunächst durchs Rheiderland. Dabei passiert man das Städtchen Weener mit dem sehenswerten Alten Hafen und der Georgskirche mit einer original Arp-Schnitger-Orgel. Bevor es am Flussufer der Ems Richtung Norden weitergeht, lohnt ein Stopp in Leer. Die Hafenstadt hat ein hübsches altes Zentrum und ist bekannt für ihren Ostfriesentee. Für den Abstecher nach Leer müssen Radfahrer die Emsbrücke überqueren, denn die Radroute führt nicht direkt durch die Stadt.

Auf dem Weg in Richtung Nordsee geht es bei Ditzum mit der Fähre über die Ems nach Emden, das sich gut für eine erste Übernachtung eignet. Bekannt ist die Stadt für die Kunsthalle mit vielen hochrangigen Werken des Expressionismus, die von "Stern"-Gründer Henri Nannen erbaut wurde. Einen Besuch lohnt auch "Dat Otto Huus" gegenüber dem Rathaus, in dem Skurriles und Buntes rund um den in Emden aufgewachsenen Komiker Otto Waalkes zu finden ist.

Von Emden nach Esens (circa 80 Kilometer)

Von Emden führt die Route direkt an die Nordsee. In Rysum lohnt ein Abstecher zur Kirche mit der wahrscheinlich ältesten Kirchenorgel Nordeuropas. Das Instrument aus der Mitte des 15. Jahrhunderts ist bis heute bespielbar. Von dort geht es über circa 20 Kilometer an der Deichinnenseite entlang - vorbei an dem hübschen kleinen Leuchtturm von Pilsum zum malerischen Fischerörtchen Greetsiel. Immer entlang des Deiches führt der Nordseeküstenradweg weiter nach Norddeich. Von hier kann man einen Ausflug mit der Fähre nach Norderney oder Juist machen oder ins Landesinnere nach Norden fahren, der ältesten Stadt Ostfrieslands. Tipp: Der Abschnitt zwischen Rysum und Norden eignet sich auch gut für eine rund 33 Kilometer lange Tagestour.

Von Norddeich führt der Weg weiter nach Bensersiel, von dort geht es ins Binnenland zu der alten Residenzstadt Esens. Wahrzeichen der Stadt ist die Peldemühle, ein zweistöckiger Galerie-Holländer aus dem Jahr 1850, der auch ein Heimatmuseum beherbergt.

Von Esens nach Wilhelmshaven (circa 60 Kilometer)

Die nächste Etappe führt von Esens wieder an die Küste über Neuharlingersiel nach Harlesiel. Von dort fährt man entweder durch das Binnenland über Jever oder entlang der Küste über das Nordseeheilbad Horumersiel nach Wilhelmshaven. Die Stadt wurde 1869 von König Wilhelm I. von Preußen wegen ihrer strategisch günstigen Lage als Marinegarnison gegründet und ist noch heute Deutschlands größter Marinestützpunkt.

Tipp: Wer den Nordseeküstenradweg weiter in Richtung Cuxhaven fahren möchte, hat in Wilhelmshaven die Möglichkeit, die Strecke um rund 80 Kilometer zu verkürzen: Statt den Jadebusen zu umrunden, kann man die Fähre nach Eckwarderhörne nehmen und dort die Tour fortsetzen. Sie verkehrt allerdings nur in den Sommermonaten an ausgewählten Tagen.

Karte: Der Nordseeküstenradweg durch Niedersachsen

