Auswandererhaus Bremerhaven zeigt Migranten-Schicksale Stand: 12.08.2021 16:47 Uhr Millionen Menschen verließen Deutschland im 19. Jahrhundert, später kamen Hunderttausende in unser Land. Das Auswandererhaus in Bremerhaven lässt ihre Schicksale lebendig werden.

Über Bremerhaven verlassen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Hunderttausende Menschen Deutschland auf der Suche nach einem besseren Leben in Richtung Amerika. Viele haben in der neuen Welt Erfolg, andere scheitern. Die bewegenden Geschichten dieser Menschen sind das Thema des Deutschen Auswandererhauses, das in Bremerhaven an der Stelle steht, wo damals die Dampfer ablegten.

Auswanderung nach Amerika: Reise ins Ungewisse

Besucher der multimedialen und interaktiven Ausstellung tauchen ein in die damaligen Lebensumstände der Auswanderer und werden Teil einer Inszenierung, die die Reise der Auswanderer ins Ungewisse nachstellt. Von der Wartehalle über den Abschied am Kai, die Überfahrt auf vollen Schiffen bis zur Ankunft in New York stellt das Museum verschiedene Szenerien originalgetreu nach. In der "Galerie der 7 Millionen" sind die Biografien von Auswanderern hinterlegt - von manchen nur Name und Ausreisetag, von anderen ganze Lebensgeschichten.

Erster Erweiterungsbau thematisiert Zuwanderung

2012 wurde der erste Erweiterungsbau des Museums eröffnet, der 300 Jahre Einwanderungsgeschichte nach Deutschland dokumentiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Nachkriegszeit und den 1960er- und 1970er-Jahren. Als Kulissen dienen unter anderem ein Büro der Einwanderungsbehörde, ein Friseursalon und ein Kaufhaus. In Online-Datenbanken können Besucher außerdem auf viele Informationen über Einwanderer zugreifen. Regelmäßige Sonderausstellungen widmen sich speziellen Aspekten der Migration von und nach Deutschland.

Zweite Erweiterung: Migration als Konfliktpotenzial

Ende Juni 2021 öffnete das Museum nach einem erneuten Umbau mit erweiterten Räumlichkeiten. Die neue Dauerausstellung soll Migrationskonflikte wie Wohnraummangel, Lohnungleichheit und kulturelle Gleichberechtigung thematisieren. Im Fokus stehen bewegende Lebensläufe von Migranten, die nach Deutschland eingewandert sind.

Architektur greift Thema der Ausstellung auf

Das Deutsche Auswandererhaus wurde 2005 eröffnet. Die Architektur des Hauptgebäudes versucht, die Thematik des Museums widerzuspiegeln. Auf einem ovalen Bau aus Sichtbeton steht ein kantiges Obergeschoss aus Holz. Der auffällige Materialkontrast steht symbolisch für die gegensätzlichen Grundstimmungen von Migranten: Zuversicht auf der einen, Entbehrungen auf der anderen Seite. Große Betonschwingen stehen für Taschentücher, mit denen die Reisenden verabschiedet wurden. Die Fassade der gerade eröffneten Erweiterung zieren 30 Porträts von Einwanderern, die reliefartig angeordnet sind.

Teil der Museumsmeile am Hafen

Das Auswandererhaus ist Teil der Bremerhavener "Havenwelten". Zu dem städtebaulichen Projekt auf ehemaligen Hafenflächen gehören auch das Klimahaus, das Deutsche Schifffahrtsmuseum, der Zoo am Meer sowie ein Hotel und ein Einkaufszentrum.

Auswandererhaus Bremerhaven Columbusstraße 65

27568 Bremerhaven

Tel. (0471) 90 22 00



Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Museums



Anfahrt

mit dem Bus vom Hauptbahnhof Richtung Innenstadt bis Haltestelle Havenwelten

Karte: Das Auswandererhaus in Bremerhaven

Dieses Thema im Programm: DAS! | 11.08.2021 | 18:45 Uhr