Etwa 300 Tiere leben in der Anlage an der Unterweser im Komplex der Bremerhavener Havenwelten. Schwerpunkt sind Tiere, die ihre Heimat auch in der Natur am Wasser haben und überwiegend aus der Kälte kommen, etwa Eisbären, Humboldt-Pinguine, Seehunde, Seelöwen und Basstölpel. Sie passen perfekt in das maritime Ambiente mit Leuchtturm, Möwen und einer frischen Brise. Ein Aquarium zeigt Lebensräume in der Nordsee.

Tiere beim Tauchen und im Aquarium beobachten

Besonders attraktiv sind die großen Panoramascheiben in der Meeres- und Pinguingrotte, durch die Besucher den Tieren beim Tauchen zusehen und sie aus nächster Nähe beobachten können. Die südamerikanischen Seelöwen sind besonders neugierig und kommen ganz dicht an die Scheibe heran.

Das Nordsee-Aquarium besteht aus neun großen Becken und zeigt verschiedene Lebensräume wie die Wesermündung, eine Seegraswiese, Hafenmole oder Brackwasserzone und ihre Bewohner. Große Scheiben ermöglichen auch hier einen Unterwasser-Blick auf Austern, Hummer, Seepferdchen, Octopus, Seehase und vieles mehr.

Zuchterfolge bei den Eisbären

Besonders beliebt bei Besuchern sind die Eisbären. Sie sind in einem Felsgehege mit Wasser zu Hause und haben zuletzt im Dezember 2019 Nachwuchs bekommen - eine Seltenheit bei Eisbären in Gefangenschaft. Die Zwillinge Anna und Elsa leben noch mit ihrer Mutter im Gehege. Seit der Eröffnung 1928 hält der Zoo Eisbären und konnte seither viele Zuchterfolge feiern. Er ist Mitglied im Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP, European Endangered Species Programme) und unterstützt Polar Bear international (PBI) - eine Organisation, die sich um das Überleben der Eisbären in ihrer Heimat bemüht.

Zoo am Meer: Täglich öffentliche Fütterungen

Neben Tieren aus kälteren Regionen sind im Zoo am Meer auch Schimpansen, ein Königspython und Pumas zu sehen. Kinder können auf einem großen Abenteuerspielplatz toben oder Entdeckerpfaden folgen. Täglich werden verschiedene Tiere, darunter Pinguine, Waschbären und Seelöwen öffentlich gefüttert. Die genauen Fütterungszeiten hängen am Eingang aus.

Da der Zoo recht klein ist, eignet er sich weniger gut für einen Tagesausflug, lässt sich aber sehr gut mit anderen interessanten Zielen in der unmittelbaren Umgebung kombinieren. Dazu zählen etwa das Auswandererhaus, das Klimahaus, das Schifffahrtsmuseum oder ein Spaziergang und eine Bootstour auf der Weser.

Zoo am Meer

H.-H.-Meier-Straße 7

27568 Bremerhaven

Tel. (0471) 308 41 41



Öffnungszeiten, Corona-Regeln und Eintrittspreise auf der Website des Zoos

