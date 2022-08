Der Nordseeküstenradweg zwischen Cuxhaven und Hamburg Stand: 01.08.2022 17:44 Uhr Auf 900 Kilometern verläuft der Nordseeküstenradweg durch Deutschland - von der holländischen bis zur dänische Grenze. An der Elbmündung biegt der Weg ins Binnenland ein und führt durchs Alte Land nach Hamburg.

Die meist flache Strecke ist auch für weniger Geübte gut zu meistern. Sie führt über kleine Straßen und Feldwege, ist aber meist asphaltiert. Je nach Kondition lässt sie sich gut in eine kurze und eine lange Etappe mit Übernachtung in Stade aufteilen.

Von Cuxhaven nach Stade (circa 75 Kilometer)

Von Cuxhaven aus führt der Nordseeküsten-Radweg südlich der Elbe entlang. Direkt an der Elbmündung liegt das Nordseebad Otterndorf mit seiner hübschen Altstadt. Wer nicht nach Hamburg weiterfahren, sondern den Weg etwas abkürzen möchte, kann von dort bis ins etwa 30 Kilometer entfernte Wischhafen radeln und mit der Fähre nach Glückstadt übersetzen.

Dort lässt sich der Weg in Schleswig-Holstein fortsetzen. Wer sich dafür entscheidet, dem Radweg Richtung Altes Land und Hamburg zu folgen, fährt ab Otterndorf ins Landesinnere - parallel zur Elbe.

Durch das Alte Land nach Hamburg (circa 25 Kilometer)

Über die Orte Wingst, Hemmoor und Himmelpforten geht es rund 54 Kilometer bis nach Stade mit seiner schönen, von zahlreichen frühbarocken Fachwerkhäusern und Backsteinbauten geprägten Altstadt. Stade gilt auch als Tor zum Alten Land, dem großen Obstanbaugebiet südlich der Elbe. An das Alte Land grenzen die südlich der Elbe gelegenen Stadtteile Hamburgs. Der Nordseeküsten-Radweg führt um den Arm der Alten Süderelbe und durch das Naturschutzgebiet Westerweiden in den Ortskern des ehemaligen Fischerdorfes Finkenwerder.

Mit der Fähre über die Elbe nach Hamburg

Der Hamburger Stadtteil ist vor allem als Standort des Flugzeugwerks Airbus über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Für einen Abstecher ins Zentrum Hamburgs bietet sich die Fähre der Linie 62 zu den St. Pauli Landungsbrücken an. Das Fahrrad kann kostenlos mitgenommen werden.

Tipp: Die Strecke zwischen Elbmündung und Finkenwerder lässt sich mit dem Elbe-Radwanderbus individuell verkürzen. Er verkehrt an Feiertagen und Wochenenden zwischen April und Oktober regelmäßig und hält an zahlreichen kleinen Orten an der Elbe und im Alten Land. Der Bus nimmt auch Räder mit.

Von Hamburg aus kann man den Nordseeküstenradweg nördlich der Elbe fortsetzen. Durch Schleswig-Holstein führt die Route zurück an die Küste und weiter bis nach Dänemark.

