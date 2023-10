Berggarten Hannover zeigt Pflanzen aus aller Welt Stand: 23.01.2020 17:09 Uhr Mehr als 12.000 verschiedene Pflanzenarten aus aller Welt in einem historischen Park. Das bietet der Berggarten, der Teil der Herrenhäuser Gärten ist. Ein Schwerpunkt sind rund ums Jahr blühende Orchideen.

Ein Berggarten im flachen Hannover? Ja, aber statt Bergen dürfen Besucher dort nur einen flachen Hügel erwarten - und eine erstaunliche Pflanzenvielfalt. Denn der Berggarten ist der botanische Garten der historischen Herrenhäuser Gärten und einer der ältesten seiner Art in Deutschland. Auf einer Fläche von rund 120.000 Quadratmetern wachsen mehr als 12.000 verschiedene Pflanzenarten aus aller Welt. Vier Gewächshäuser sorgen dafür, dass der Garten auch im Winter ein beliebtes Ausflugsziel bleibt.

Themengärten von alpin bis Wüste

Der Berggarten gliedert sich in zahlreiche Themengärten wie den Steingarten mit alpinen Pflanzen und den Pergolagarten mit Kletterpflanzen, einen sumpfigen Moorweiher und das Paradies mit auch im Winter blühender Schneeheide und Rhododendren. Ob Wüsten- oder Steppenpflanzen, mehr als 200 Irisarten und -sorten sowie Hunderte Stauden: Der Berggarten ist ein gepflegtes Idyll für Pflanzenfreunde.

Ein Mausoleum für Könige und Fürsten im Berggarten

Zwischen mächtigen, mehr als 150 Jahre alten Stileichen steht im hinteren Gartenteil ein Mausoleum. Es wurde um 1845 für Königin Friederike und König Ernst August errichtet und ist heute auch Ruhestätte für acht weitere Mitglieder des Fürstenhauses Hannover. Auf das Mausoleum läuft eine vierreihige Lindenallee zu, die einst eine direkte Verbindung zum Schloss und dem Großen Garten von Herrenhausen bildete. Die Historie des Berggartens begann schon 1704 als Maulbeerplantage.

Schauhäuser mit großer Orchideen-Sammlung

Während im weitläufigen Freigelände die Jahreszeiten über den Rhythmus von Wachstumsphasen, Blüte und Ruhe entscheiden, herrschen in den Gewächshäusern konstante Temperaturen. So blühen im Orchideen-Schauhaus rund ums Jahr 500 bis 800 dieser exotischen Pflanzen. Mit insgesamt rund 25.000 Orchideen aus 3.000 Arten gehört die Sammung des Berggartens zu den größten in Europa.

Die Pflanzenwelt der Kanaren in den Herrenhäuser Gärten

Nebenan gedeihen stattliche tropische und subtropische Gewächse wie Gummibäume, Seerosen und Hibiskus. In den kargen Böden der Wüsten-Schauhäuser fühlen sich Kakteen wohl. Palmen und andere Pflanzen der Kanarischen Inseln füllen ein weiteres Gewächshaus.

