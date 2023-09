Arboretum Ellerhoop: Ausflug in den Baumpark Stand: 27.09.2023 11:30 Uhr Stauden, Rosen, Lotus, alte Bäume und viele Themengärten: Das Arboretum in Ellerhoop bei Pinneberg zeigt eine große Vielfalt an Pflanzen und Anlagen. Gartenfreunde findet dort viele Anregungen.

Der Kreis Pinneberg ist traditionell ein Gebiet der Baumschulen. Kein Wunder also, dass dort in den 50er-Jahren ein Arboretum - ein Baumpark - entstand. Heute zeigt der mehrere Hektar große Park in Ellerhoop nicht nur verschiedene Bäume und Gehölze. Vielmehr wurde er zu einer abwechslungsreichen Anlage ausgebaut und präsentiert sich als "Norddeutsche Gartenschau".

Im Sommer blüht der Lotus

Eine Besonderheit des Parks ist der große See voller Lotuspflanzen. Die aus Indien stammenden Wasserpflanzen blühen etwa von Ende Juli bis Ende August und tauchen den Parksee in Zartrosa - ein wunderschönes Naturschauspiel.

Wer den Park besucht, kann sich auch zu anderen Jahreszeiten an einer reichen Blüten- und Farbpracht erfreuen. Von Frühjahr bis Herbst schmücken Zwiebelblüher, Hortensien, zahlreiche Stauden und Rosen die verschiedenen Gärten. Im Frühling blühen die Strauch-Pfingstrosen - sie bilden einen Forschungsschwerpunkt des Arboretums - und im Herbst färben sich die nordamerikanischen Zypressen rotbraun.

Beeindruckend abwechslungsreicher Park

Anders als in vielen anderen Parkanlagen sind die Gärten im Arboretum nie langweilig und bieten so manche Überraschung. Selbst kundige Besucher werden unter den mehr als 4.000 verschiedenen Pflanzen noch Neuheiten entdecken. Der schulbiologische Bereich informiert außerdem über die Entwicklungsgeschichte der Bäume und zeigt, welche Baumarten sich in Zeiten des Klimawandels besonders für die Anpflanzung eignen. Im Bernsteingarten können Kinder nach den gelben Steinen buddeln.

Themengärten und Wiesenlandschaften

Aufgeteilt ist der Park in unterschiedliche Themengärten wie Bauerngarten, Garten des Südens oder Indian Summer. Dazu gehören auch aufwendige Farbpflanzungen wie der "Weiße Garten" oder "Purpurne Impressionen". Zudem finden sich großflächige Wiesenlandschaften, die je nach Jahreszeit mit schönen Blütenteppichen beeindrucken - weißen Narzissen, blauen Iris oder Kamille, Kornblumen und Klatschmohn.

Genügend Zeit fürs Arboretum mitbringen

Da die Anlage groß ist, sollte man für einen Besuch mindestens drei Stunden einplanen. Wer Pausen macht - überall laden verschiedene Bänke und Stühle dazu ein - oder den Park zum Lesen oder Entspannen nutzen möchte, kann auch gut einen halben bis ganzen Tag dort verbringen. Das Café im historischen Münsterhof bietet eine kleine Auswahl an Speisen. Und in der Gärtnerei am Arboretum kann man so manche schöne Staude für zu Hause erstehen.

Arboretum Ellerhoop Thiensen 4

25373 Ellerhoop

Tel. (04120) 218



Öffnungszeiten, Eintrittspreise und weitere Infos auf der Website des Arboretums



Anfahrt ab Hamburg:

Mit Bus und Bahn: S3 bis Pinneberg, dann weiter mit Buslinie 185 Richtung Bahnhof Elmshorn bis Haltestelle "Ellerhoop, Arboretum". Es folgt ein etwa zehnminütiger Fußweg.

Mit dem Auto: Über die A23 bis zur Ausfahrt Tornesch und von dort Richtung Ellerhoop, das Arboretum ist ausgeschildert.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 12.11.2022 | 19:30 Uhr