Botanischer Garten Kiel zeigt Grün aus aller Welt

Vom Arzneigarten bis zur Wüstenlandschaft: Der Botanische Garten der Universität Kiel ist vielfältig und lohnt zu jeder Jahreszeit einen Besuch. Zehn Kilometer Wegenetz führen durch das große Gelände im Norden der Landeshauptstadt, das in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist. Die größte Fläche nehmen die drei Arboreten ein, in denen Bäume aus Asien, Amerika und Europa wachsen. Welche Pflanzen im Hochgebirge - etwa in den Alpen, Anden oder im Himalaya zu finden sind, zeigt das Alpinum.

Außerdem stellt der Botanische Garten anhand von verschiedenen Lehrbiotopen die Lebensräume Düne, Erlenbruch, Teichlandschaft, Heide und Moor vor. Eine Anordnung von Pflanzen nach Zugehörigkeit zu bestimmten Unterklassen finden Besucher in der systematischen Abteilung.

Exotische Pflanzenwelt in den Schaugewächshäusern

350 Jahre Botanischer Garten 2019 feiert der Botanische Garten das 350. Jubiläum seiner Gründung. Seit 1669 besteht die Sammlung, allerdings wechselte mehrfach der Standort. Zum Jubiläum bietet die Universität ein Programm mit zahlreichen Führungen, Vorträgen und Ausstellungen, verteilt über das gesamte Jahr.

Besonders wenn es draußen kühl und nass ist, werden die sieben Schaugewächshäuser zu behaglichen Inseln im grauen Norden. Besucher können dort Pflanzen unterschiedlicher Klimazonen bewundern; dazu zählen Tropen, Subtropen, Mittelmeer, Regenwald und Wüste. Rund um das Jahr blühen in den Gewächshäusern exotische Pflanzen wie Kamelien, Aloen oder Zitrusgewächse und verströmen ihre Düfte. Im Victoriahaus etwa zeigt die Universität Mangroven und tropische Wasserpflanzen. Dort ist unter anderem die größte Seerose der Welt zu sehen, die Victoria. Ihre Blätter erreichen einen Durchmesser von fast zwei Metern.

Eine Seltenheit - die Titanwurz in Blüte

Eine weitere Besonderheit im Victoriahaus ist die Titanwurz. Die ursprünglich auf Sumatra beheimatete Pflanze ist die größte Blume der Welt, blüht allerdings nur äußerst selten - in der Regel etwa alle 15 Jahre. Doch die Botaniker in Kiel haben Glück. Die Pflanze dort präsentierte sich in den vergangenen Jahren gleich mehrmals in voller Pracht - 2012, 2014, 2016 und zuletzt im Mai 2018. Das Schauspiel hält allerdings immer nur sehr kurz an - nur einen Tag steht die Titanwurz in voller Blüte - dann schließt sich das Blatt wieder und der Kolben knickt langsam ab.

Mehr als nur ein Garten

Der Botanische Garten zeigt insgesamt 14.000 Pflanzenarten aus der gesamten Welt auf acht Hektar Fläche. Verschiedene Rundwege bieten viele Möglichkeiten für Entdeckungstouren, zusätzlich gibt es rund ums Jahr zahlreiche Veranstaltungen wie Führungen, Lesungen, Vorträge und Ausstellungen. Im Juni lädt der Garten jedes Jahr zum Tag der offenen Tür ein, denn im Juni 1986 wurde er an diesem Standort eröffnet. Als Botanischer Garten der Christian-Albrechts-Universität steht in einer langen Tradition. Bereits 1669 wurde der erste "hortus medicus" (Medizingarten) im Schlossgarten angelegt, weitere vier Standorte folgten. Davon ist der Alte Botanische Garten an der Förde noch erhalten.

