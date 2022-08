Arboretum Neuenkoop: Grüne Oase in der Wesermarsch Stand: 04.08.2022 09:49 Uhr Blühende Sträucher, stille Sitzplätze und exotische Bäume: Der liebevoll angelegte private Park lohnt einen Besuch. Wer mag, macht dort ein Picknick oder nimmt an einer Führung teil.

Es grünt, blüht und duftet auf dem rund zwei Hektar großen Gelände in der Wesermarsch zwischen Oldenburg und Bremen. Dort wachsen vielfältige subtropische Bäume und Sträucher, darunter Eukalyptus, Hanfpalmen, Seidenbäume, Zypressen und Feigen. Aber auch Magnolie, Flieder, Rhododendron und Ahorn haben einen Platz im Arboretum Neuenkoop.

Exotische Bäume mitten in der Wesermarsch

Das Arboretum - ein Schaugarten für seltene und exotische Gehölze - legte Besitzer Matthias Rieger vor 25 Jahren auf einem Grundstück nördlich des kleinen Orts Hude an. Damals stand dort, abgesehen von einer alten Jugendstilvilla und einem historischen Gehöft, lediglich eine Eiche. Alle anderen Bäume und Sträucher hat der gelernte Gärtner selbst gepflanzt. Heute bietet sich Besuchern ein grünes Idyll mit Wasserläufen, Skulpturen und Hunderten Bäumen und Sträuchern aus aller Welt.

Überall im Garten finden sich hübsche Fotomotive und lauschige Plätzchen zum Entspannen, darunter etwa einen mediterranen, gelb getünchten Patio mit Pflanzen aus dem Mittelmeerraum. Eine chinesisch inspirierte, rot-weiße Holzbrücke ist der Blickfang inmitten einer Ecke mit asiatischen Gehölzen wie Mammutbaum und Bambus. Sie führt zu einer stillen kleinen Insel inmitten eines Sees.

Picknickplätze und Café

An vielen Stellen stehen Sitzplätze für Ruhepausen bereit. Idyllische Rasenflächen zwischen blühenden Stauden laden zum Picknick ein. Das Arboretum ist während der Gartensaison jeweils dienstags bis sonntags geöffnet (Eintritt kostenpflichtig). An den Wochenenden bietet ein Bistrocafé Kaffee und Kuchen an.

Wer mehr über die seltenen Pflanzen und die Entstehung des Gartens erfahren möchte, kann an einer kostenpflichtigen Führung teilnehmen. Diese finden während der Gartensaison jeweils sonntags statt. Einige Führungen haben einen thematischen Schwerpunkt, andere beinhalten eine Kaffeepause.

Sehr beliebt ist zudem die British Teatime, bei der sich die Gäste nach der Besichtigungstour Tee und die typisch britische Spezialität Scones mit Clotted Cream servieren lassen können.

Arboretum Neuenkoop Arboretum Neuenkoop

Neuenkooper Straße 64

27804 Neuenkoop

Tel. (04406) - 22 45 36



Einlasszeiten während der Gartensaison:

Di-So sowie feiertags 10-18 Uhr, geöffnet bis 20 Uhr

Führungen jeweils sonntags, 14:30 Uhr, Anmeldung erforderlich



Weitere Führungen, Eintrittspreise und nähere Informationen auf der Website des Arboretums

Karte: Hier liegt das Arboretum Neuenkoop

