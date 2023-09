Mit der Museumseisenbahn durch Ostfriesland Stand: 14.09.2023 10:26 Uhr Von Norden zuckelt die Küstenbahn Ostfriesland 17 Kilometer durch das Hinterland der Nordseeküste nach Dornum. Auf der Strecke fuhren schon Ende des 19. Jahrhunderts Züge.

Eine rote oder manchmal eine schwarze Diesellok ziehen die Züge der Küstenbahn durch Ostfriesland. Dabei geht es gemächlich zu, denn die Lokomotiven "Dornum" und "Köf" haben schon einige Jahrzehnte hinter sich. So fährt die Bahn mit Tempo 30 im Hinterland der Nordseeküste 17 Kilometer von Norden über den historischen Marktflecken Hage nach Dornum.

Die Strecke ist Teil der Ostfriesischen Küstenbahn, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts von Emden über Norden und Wittmund nach Jever führte. Doch 1983 kam das Aus, statt Personenzügen fuhren nun Busse. 1987 wurde der Verein Museumseisenbahn Küstenbahn Ostfriesland gegründet, um die Erinnerung an die Hochzeit der Eisenbahn in der Region zu bewahren. Die Küstenbahn fährt seitdem regelmäßig am Wochenende. Der Verein informiert auf der eigenen Website über die aktuellen Termine.

Ein Museum im Lokschuppen

Im und um einen Lokschuppen am Bahnhof Norden sammeln die Vereinsmitglieder alles, was mit der Geschichte der Bahn zusammenhängt: Fahrzeuge, Geräte, Dokumente und sogar ein Stellwerk. 1998 öffnete das Eisenbahnmuseum erstmals für die Öffentlichkeit. Interessierte können es von Juli bis Anfang September sonntags von 12 bis 16.30 Uhr besuchen. Glanzlichter der Sammlung sind die aufgearbeiteten Fahrzeuge. Neben mehreren Lokomotiven gehören dazu ein Buffetwagen von 1928, zwei Personenwagen aus den 30er-Jahren und zwei Güterwagen aus den 20er-Jahren.

Küstenbahn Ostfriesland Lokschuppen am Bahnhof Norden

Am Bahndamm 4

26506 Norden

Tel. (04931) 16 90 30



Weitere Infos auf der Website der Küstenbahn

