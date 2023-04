Mit der Museumsbahn vom Ostseestrand nach Schönberg Stand: 03.04.2023 10:56 Uhr Ob historische Eisenbahn oder Straßenbahn: Nur wenige Hundert Meter von der Ostsee entfernt sammelt und betreibt ein Verein Schienenfahrzeuge aus längst vergangenen Jahrzehnten.

Nur wenige Hundert Meter von der Ostsee entfernt steht der stattliche Fuhrpark der Museumsbahnen Schönberger Strand. Seit 1976 sammelt der Verein Verkehrsamateure und Museumsbahnen dort historische Lokomotiven und Waggons, restauriert und pflegt sie.

Auch für Freunde von Straßenbahnen aus vergangenen Zeiten ist das Museum ein spannendes Ausflugsziel. Sie können mehr als 30 Fahrzeuge aus Kiel, Lübeck, Hamburg, Hannover, Berlin und München besichtigen. Das älteste fahrbereite Exemplar stammt von 1894: ein liebevoll restaurierter Wagen 656 der Straßeneisenbahngesellschaft Hamburg. Von April bis Oktober laden die Mitglieder zu Fahrten ein.

Fahrzeuge aus dem Regionalverkehr

Der Museumsbahnhof in Schönberger Strand stammt von 1914 und ist weitgehend im Originalzustand erhalten. Schwerpunkt der Sammlung sind Fahrzeuge aus dem norddeutschen Nah- und Regionalverkehr der Jahre 1870 bis 1958. Dazu gehören auch eine Dampflok des Baujahrs 1920, zwei Dieselloks aus den 1930er-Jahren und ein Triebwagen von 1925. Als Dauergast steht in Schönberger Strand ein S-Bahn-Zug, der von 1940 bis 1989 in Hamburg unterwegs war.

Museumsbahnen Schönberger Strand Am Schierbek 1

24217 Schönberger Strand

Tel. (04344) 2323



Strecke: Schönberger Strand - Schönberg



Termine 2023: April bis Oktober immer mittwochs und sonntags, im Juli und August auch samstags. Weitere Termine und Informationen auf der Website der Museumsbahn

Karte: Von Schönberg an den Strand

Dieses Thema im Programm: Nordtour: Den Norden erleben | 02.06.2018 | 18:00 Uhr