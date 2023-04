Mit der Museums-Pferdebahn unterwegs auf Spiekeroog Stand: 12.04.2023 17:12 Uhr Auf der Nordseeinsel Spiekeroog fährt Deutschlands einzige Eisenbahn, die noch von Pferden gezogen wird. In etwa 15 Minuten bringt sie Urlauber vom ehemaligen Bahnhof an den Strand am Westend.

Die Strecke hat Tradition, denn bereits 1885 wurde eine Schienenverbindung von der Dorfmitte zum damaligen Herrenbadestrand im Westen der Insel eingeweiht. 1949 fuhr auf der Insel der einstweilen letzte von Pferden gezogene Waggon, bevor die Verbindung zwischen Schiffsanleger und Dorf zunächst auf eine Diesellok umgestellt und später aufgegeben wurde.

Seit 1981 rollt der offene Pferdebahnwagen von 1886 mit seinen 16 Sitzplätzen wieder. Inzwischen hat er sich zu einer der bekanntesten und beliebtesten Sehenswürdigkeiten auf Spiekeroog entwickelt.

Die Pferdebahn verkehrt in der Saison von Mitte April bis Mitte Oktober viermal täglich. Nach einer etwa 30-minütigen Pause am Strand fährt sie zurück in den Ort. Fahrkarten gibt es direkt am Bahnhof vor der Abfahrt.

Pferdebahn Spiekeroog Strecke: ehemaliger Bahnhof - Strand am Westend



Termine: Mitte April bis Mitte Oktober, täglich vier Fahrten



Preise und Zeiten auf der Website der Insel

Karte: Pferdebahn Spiekeroog

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.07.2021 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ostfriesland und Inseln